Munger News: बाबा साहेब की प्रतिमा पर काला पेंट पोतने वाला असामाजिक तत्व गिरफ्तार, भेजा गया जेल

Munger News: मार बाबा साहेब की प्रतिमा पर काला पेंट पोतने वाला असामाजिक तत्व गिरफ्तार, भेजा गया जेल - ​वर्कशॉप के गेट नंबर-6 के समीप की घटना, तकनीकी अनुसंधान से प

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता।जमालपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जमालपुर वर्कशॉप गेट संख्या-6 के समीप स्थापित भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर असामाजिक तत्वों द्वारा काला पेंट पोतकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान जमालपुर थाना क्षेत्र के गुरुद्वारा रोड, केशापुर निवासी 38 वर्षीय आनंद कुमार के रूप में हुई है। ​त्वरित जांच और प्राथमिकी दर्जः

त्वरित जांच और प्राथमिकी दर्ज： सदर एसडीपीओ अभिषेक आनंद ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर मामले की पूरी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 जुलाई की सुबह करीब सात बजे सूचना प्राप्त हुई थी कि वर्कशॉप गेट नंबर-6 के पास स्थापित बाबा साहेब की मूर्ति पर किसी ने काला रंग पोत दिया है, जिससे स्थानीय लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। सूचना मिलते ही जमालपुर थानाध्यक्ष दल-बल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले का सत्यापन किया। घटना की गंभीरता को देखते हुए वरीय अधिकारियों के निर्देशानुसार अज्ञात असामाजिक तत्वों के विरुद्ध जनभावना को उद्वेलित करने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की मंशा के तहत जमालपुर थाना कांड संख्या-116/26 दर्ज किया गया। इसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 196, 298, 299 और 324(4)(5) के तहत प्राथमिकी दर्ज कर छानबीन शुरू की गई।

तकनीकी व मानवीय आसूचना से मिली सफलताः एसडीपीओ ने बताया कि कांड के त्वरित निष्पादन के लिए पुलिस की एक विशेष टीम गठित की गई। तकनीकी अनुसंधान और स्थानीय स्तर पर मानवीय सूचना संकलन के आधार पर आरोपी आनंद कुमार की संलिप्तता स्पष्ट हुई। जिसके बाद पुलिस ने त्वरित छापेमारी कर आरोपी को धर दबोचा और पूछताछ के बाद उसे अदालत में प्रस्तुत कर जेल भेज दिया गया।

अफवाहों से बचने और सूचना देने की अपील： मुंगेर पुलिस ने आम जनमानस से शांति व सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। एसडीपीओ ने कहा कि आसपास किसी भी प्रकार की संदिग्ध या असामाजिक गतिविधि दिखने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें। इसके लिए जिला नियंत्रण कक्ष के मोबाइल नंबर 9031828096 एवं 9031828099 जारी किए गए हैं। पुलिस ने लोगों से भ्रामक और अफवाह फैलाने वाली खबरों से सतर्क रहने का आग्रह किया है।