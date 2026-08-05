Munger News: 16 तक ई-केवाईसी नहीं कराने पर गैस सब्सिडी भी नहीं मिलेगी

Munger News: तारापुर,निज संवाददाता। जय मां भगवती इंडेन गैस एजेंसी, तारापुर के प्रोपराइटर रत्नेश प्रसाद सिंह ने उपभोक्ताओं से 16 अगस्त तक हर हाल में ई-केवाईसी कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि, एजेंसी से जुड़े अबतक केवल 70 प्रतिशत उपभोक्ताओं का ही ई-केवाईसी पूरा हो सका है,जबकि 30 प्रतिशत उपभोक्ता अभी भी प्रक्रिया से वंचित हैं। उन्होंने कहा कि, निर्धारित समय-सीमा के भीतर ई-केवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को रसोई गैस सब्सिडी का लाभ मिलने में परेशानी हो सकती है। साथ ही भविष्य में उन्हें घरेलू एलपीजी सिलेंडर के बजाय व्यावसायिक दर पर गैस सिलेंडर लेना पड़ सकता है। श्री सिंह ने बताया कि ई-केवाईसी को लेकर शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, ताकि कोई भी उपभोक्ता इस महत्वपूर्ण प्रक्रिया से वंचित न रहे।