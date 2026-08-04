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Munger News: सफाई कर्मियों की हड़ताल के पांचवें दिन कूड़े के ढेर में तब्दील हुआ मुंगेर शहर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मण की चिंता श्रावण मास में भी गंदगी से परेशान श्रद्धालु और आम लोग कचरे से बढ़ा बीमारी का खतरा, लोगों में आक्रोश मुंगेर, निज प्रतिनिधि। नगर निगम के सफ

Munger News: सफाई कर्मियों की हड़ताल के पांचवें दिन कूड़े के ढेर में तब्दील हुआ मुंगेर शहर

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि।नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का असर अब शहर की सड़कों और गलियों में साफ दिखाई देने लगा है। हड़ताल के पांचवें दिन शहर के विभिन्न इलाकों में कचरे का अंबार लग गया है। जगह-जगह जमा कूड़े से निकल रही दुर्गंध के कारण शहरवासियों की परेशानी बढ़ गई है। वहीं, इन दिनों कई इलाकों में वायरल फीवर का प्रकोप भी लोगों को परेशान कर रहा है। ऐसे में गंदगी के कारण संक्रमण फैलने की आशंका को लेकर लोगों में चिंता बढ़ गई है। श्रावण मास में भी गंदगी से परेशान श्रद्धालु और आम लोग:

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शहर की सफाई व्यवस्था पर सवाल

श्रावण मास को धार्मिक दृष्टिकोण से बेहद पवित्र माना जाता है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिरों और शिवालयों में पूजा-अर्चना के लिए पहुंचते हैं। बावजूद इसके शहर की गलियों और मुख्य मार्गों पर पसरी गंदगी नगर निगम की व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। कई स्थानों पर कूड़ा उठाव नहीं होने से सड़क किनारे गंदगी जमा हो गई है, जिससे आम लोगों को आवागमन में भी परेशानी हो रही है।

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कचरे से बढ़ा बीमारी का खतरा, लोगों में आक्रोश

शहरवासियों का कहना है कि लगातार पांच दिनों से कचरा नहीं उठने के कारण स्थिति खराब होती जा रही है। बारिश के मौसम में गीले कचरे से बदबू और मच्छरों का प्रकोप बढ़ रहा है। वायरल फीवर के बढ़ते मामलों के बीच शहर में फैली गंदगी लोगों की चिंता और बढ़ा रही है। नगर निगम प्रशासन और सफाई कर्मियों के बीच जारी गतिरोध के कारण शहरवासियों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। लोगों की निगाहें अब इस बात पर टिकी हैं कि हड़ताल कब समाप्त होगी और शहर की सफाई व्यवस्था कब पटरी पर लौटेगी। लोगों ने जल्द से जल्द सफाई व्यवस्था बहाल करने की मांग की है।

शहरवासी बोले जल्द निकले समाधान

हड़ताल के कारण हर मोहल्ले में कचरे का ढेर लग गया है। प्रशासन को जल्द पहल कर सफाई व्यवस्था सामान्य करनी चाहिए।

राजेश कुमार, शहरवासी।

गंदगी के कारण नागरिकों की समस्याएं

घरों से निकलने वाला कचरा जमा हो रहा है। बदबू के कारण रहना मुश्किल हो गया है, खासकर बच्चों और बुजुर्गों को परेशानी हो रही है।

संगीता देवी , शहरवासी।

बाम्बार का खतरा

बरसात के मौसम में गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा बढ़ जाता है। नगर निगम और कर्मचारियों के बीच जल्द समझौता होना चाहिए।

अमित कुमार , शहरवासी।

प्रशासन की जिम्मेदारी

शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। प्रशासन को आम लोगों की परेशानी को देखते हुए तत्काल समाधान निकालना चाहिए।

मनोज यादव, शहर वासी

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प्रश्नोत्तरी

मुंगेर में सफाई कर्मियों की हड़ताल कब शुरू हुई?
मुंगेर में नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल पांच दिन पहले शुरू हुई।
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