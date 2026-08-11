Munger News: हर घर तिरंगा महोत्सव में गूंजा वंदे मातरम्, तिरंगा यात्रा में शामिल हुए स्कूली बच्चे
Munger News: जमालपुर के मध्य विद्यालय हलीमपुर में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर घर तिरंगा महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। छात्रों ने तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, जिसमें देशभक्ति गीत, भाषण और चित्रकला प्रतियोगिता शामिल थी। शिक्षिका ने राष्ट्रीय ध्वज की महत्ता और नागरिकों के कर्तव्यों के बारे में बताया।
Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।स्वतंत्रता दिवस को लेकर जमालपुर प्रखंड के मध्य विद्यालय हलीमपुर में हर घर तिरंगा महोत्सव उत्साह और देशभक्ति के माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम में छात्र-छात्राओं ने तिरंगा यात्रा, प्रभात फेरी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़-चढ़कर भाग लिया। पूरे विद्यालय परिसर में राष्ट्रप्रेम का माहौल बना रहा। विद्यालय के छात्र-छात्राओं ने हाथों में तिरंगा लेकर वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे लगाए। तिरंगा यात्रा एवं प्रभात फेरी के माध्यम से बच्चों ने आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कर लोगों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान और देशभक्ति का संदेश दिया। वहीं विद्यालय परिसर में देशभक्ति गीत, भाषण और लघु नाटिकाओं की प्रस्तुति हुई।
बच्चों ने स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद करते हुए देश की एकता और अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान चित्रकला, रंगोली और निबंध प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। बच्चों ने तिरंगे के तीनों रंगों और राष्ट्रीय ध्वज के महत्व को अपनी रचनात्मकता के माध्यम से प्रस्तुत किया। मौके पर शिक्षिका कीर्ति सौम्या ने बच्चों को राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान, उसके उपयोग से जुड़े नियमों तथा देश के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रम बच्चों में देशप्रेम, राष्ट्रीय गौरव और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
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