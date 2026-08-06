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Munger News: हावड़ा मंडल में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रामपुरहाट गुमानी साहिबगंज होकर चलेगी ट्रेन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: हरिनसिंह स्टेशन पर 7 अगस्त को नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 13015 हावड़ा जमालपुर कवि गुरु एक्सप्रेस का मार्ग बदला जाएगा। इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। कार्य 7 अगस्त सुबह 8 बजे से 8 अगस्त दोपहर 2 बजे तक चलेगा। यात्रियों से समय पर जानकारी लेने की अपील की गई है।

Munger News: हावड़ा मंडल में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रामपुरहाट गुमानी साहिबगंज होकर चलेगी ट्रेन

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।हावड़ा मंडल के हरिनसिंह स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य के कारण 7 अगस्त को 13015 हावड़ा जमालपुर कवि गुरु एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। इससे जमालपुर सहित भागलपुर रेलखंड के यात्रियों को सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि हरिनसिंह स्टेशन पर 7 अगस्त सुबह 8 बजे से 8 अगस्त दोपहर 2 बजे तक नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके कारण हावड़ा से खुलने वाली 13015 हावड़ा जमालपुर कवि गुरु एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के बजाय रामपुरहाट गुमानी साहिबगंज होकर चलेगी। यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के परिवर्तित मार्ग और समय की जानकारी लेने की अपील की गई है।

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डीआरएम ने बताया कि इस अवधि में कुछ अन्य ट्रेनों का भी परिचालन प्रभावित रहेगा। इसमें 8 अगस्त को 63081 रामपुरहाट जसीडीह मेमू तथा 63142 गोड्डा सियालदह मेमू को मार्ग में आवश्यकतानुसार नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि सबसे अधिक प्रभाव कवि गुरु एक्सप्रेस के यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन को डायवर्ट मार्ग से चलाया जाएगा।

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