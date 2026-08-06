Munger News: हावड़ा मंडल में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रामपुरहाट गुमानी साहिबगंज होकर चलेगी ट्रेन

Munger News: हावड़ा मंडल में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण रामपुरहाट गुमानी साहिबगंज होकर चलेगी ट्रेन
Munger News: हरिनसिंह स्टेशन पर 7 अगस्त को नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 13015 हावड़ा जमालपुर कवि गुरु एक्सप्रेस का मार्ग बदला जाएगा। इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है। कार्य 7 अगस्त सुबह 8 बजे से 8 अगस्त दोपहर 2 बजे तक चलेगा। यात्रियों से समय पर जानकारी लेने की अपील की गई है।
Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।हावड़ा मंडल के हरिनसिंह स्टेशन पर नॉन-इंटरलॉकिंग (एनआई) कार्य के कारण 7 अगस्त को 13015 हावड़ा जमालपुर कवि गुरु एक्सप्रेस परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। इससे जमालपुर सहित भागलपुर रेलखंड के यात्रियों को सफर के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यह जानकारी मालदा मंडल के डीआरएम मनीष कुमार गुप्ता ने दी। उन्होंने बताया कि हरिनसिंह स्टेशन पर 7 अगस्त सुबह 8 बजे से 8 अगस्त दोपहर 2 बजे तक नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके कारण हावड़ा से खुलने वाली 13015 हावड़ा जमालपुर कवि गुरु एक्सप्रेस अपने निर्धारित मार्ग के बजाय रामपुरहाट गुमानी साहिबगंज होकर चलेगी। यात्रियों से यात्रा शुरू करने से पहले ट्रेन के परिवर्तित मार्ग और समय की जानकारी लेने की अपील की गई है।
डीआरएम ने बताया कि इस अवधि में कुछ अन्य ट्रेनों का भी परिचालन प्रभावित रहेगा। इसमें 8 अगस्त को 63081 रामपुरहाट जसीडीह मेमू तथा 63142 गोड्डा सियालदह मेमू को मार्ग में आवश्यकतानुसार नियंत्रित किया जाएगा। हालांकि सबसे अधिक प्रभाव कवि गुरु एक्सप्रेस के यात्रियों पर पड़ेगा, क्योंकि ट्रेन को डायवर्ट मार्ग से चलाया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।