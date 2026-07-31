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Munger News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजन ने पोस्टमार्टम से किया इंकार

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: धरहरा में ट्रेन की चपेट में आने से 24 वर्षीय बॉबी कुमार की मृत्यु हो गई। वह मानसिक बीमारी से ग्रस्त था और उसका उपचार चल रहा था। परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार किया है। घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

Munger News: ट्रेन की चपेट में आने से युवक की मौत, परिजन ने पोस्टमार्टम से किया इंकार

Munger News: धरहरा, एक संवाददाता। धरहरा-मानगढ़ समपार फाटक के पास गुरुवार को ट्रेन की चपेट में आने से 24 वर्षीय एक युवक की ही मौत हो गई। मृतक की पहचान मानगढ़ गांव निवासी बॉबी कुमार के रूप में हुई है। वह चौकीदार धर्मेंद्र पासवान का पुत्र था। जानकारी के अनुसार, धरहरा-मानगढ़ समपार फाटक से करीब 20 मीटर पश्चिम डाउन रेलवे लाइन पर किऊल से जमालपुर जा रही 53480 डाउन डीएमयू ट्रेन की चपेट में आने से बॉबी कुमार की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना रेलवे और धरहरा पुलिस को दी। परिजनों ने बताया कि बॉबी कुमार इंटर उत्तीर्ण था और आईटीआई की पढ़ाई कर रहा था। पिछले करीब तीन माह से वह मानसिक बीमारी से पीड़ित था तथा उसका इलाज चल रहा था। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू की। हालांकि, परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम कराने से इंकार कर दिया। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना के बाद मृतक के घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है, जबकि पूरे गांव में शोक की लहर है। पूर्व जिला परिषद सदस्य मनोज पासवान ने मृतक के घर पहुंचकर शोकाकुल परिवार से मुलाकात की और उन्हें ढांढस बंधाया。

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देसी कट्टा के साथ युवक का वीडियो वायरल, पुलिस करेगी जांच

धरहरा, एक संवाददाता। धरहरा थानाक्षेत्र के सारोबाग गांव के एक युवक का देसी कट्टा के साथ इंटरनेट मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। वीडियो में युवक दोनों हाथों में कथित रूप से देसी कट्टा लिए दिखाई दे रहा है। हालांकि, वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो सकी है। जानकारी के अनुसार, युवक कथित तौर पर शरीफ बालक 007 नाम से इंस्टाग्राम अकाउंट संचालित करता है। वायरल वीडियो के आधार पर युवक सारोबाग गांव निवासी छतीस कुमार बताया जा रहा है। वीडियो सामने आने के बाद लोग इसकी सत्यता और हथियार के संबंध में तरह-तरह की चर्चाएं कर रहे हैं। धरहरा थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि, मामला संज्ञान में आया है। प्रथम दृष्टा यह भी संभव है कि फोटो या वीडियो एआई तकनीक से तैयार किया गया हो। पूरे मामले की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में वीडियो वास्तविक पाया जाता है और किसी प्रकार के अवैध हथियार अथवा कानून के उल्लंघन की पुष्टि होती है, तो संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्कूल परिसर से शिक्षक की स्कूटी चोरी

धरहरा, एक संवाददाता। गुरुवार को सरस्वती शिशु मंदिर, धरहरा परिसर से दिनदहाड़े एक शिक्षक की स्कूटी चोरी हो गई। घटना के बाद पीड़ित ने धरहरा थाना में आवेदन देकर स्कूटी बरामद करने और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। औड़ाबगीचा निवासी एवं सरस्वती शिशु मंदिर, धरहरा में कार्यरत शिक्षक गौरव कुमार ने आवेदन में बताया है कि, वह प्रतिदिन की तरह गुरुवार को विद्यालय पहुंचे थे। उन्होंने अपनी स्कूटी विद्यालय के बगल में एक पेड़ के नीचे खड़ी की थी। करीब 12.10 बजे जब वह स्कूटी लेने पहुंचे तो वह वहां नहीं थी। काफी खोजबीन के बाद भी स्कूटी का कोई पता नहीं चल सका। इसके बाद उन्होंने धरहरा थाना में लिखित आवेदन दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि शिक्षक का आवेदन प्राप्त हुआ है। पुलिस जांच कर रही है।

मुख्य प्रश्न

बॉबी कुमार की उम्र कितनी थी?
बॉबी कुमार की उम्र 24 वर्ष थी।
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