Munger News: करंट ने छिनी दो दोस्तों की जिंदगी, परिजनों के विलाप से गमगीन हुआ रतनपुर

Munger News: बरियारपुर, निज संवाददाता।बरियारपुर प्रखंड की रतनपुर पंचायत स्थित नाई पोखर के समीप रविवार सुबह बिजली का तार ठीक करने के दौरान करंट लगने से दो दोस्तों की मौत के बाद पूरे गांव में मातम पसरा है। हादसे के बाद दोनों परिवारों के घरों से उठ रही चीख-पुकार ने हर किसी को झकझोर दिया। मृतकों की पहचान पंकज कुमार साह और अमन कुमार साह के रूप में हुई है। दोनों बचपन के दोस्त होने के साथ रिश्ते में चाचा-भतीजा भी थे।

खेत में रह जाता तो नहीं मरता मेरा बेटा: घटना के बाद अमन के पिता राजकुमार साह बदहवास होकर बार-बार भगवान को कोसते रहे। विलाप करते हुए उन्होंने कहा, अगर मेरा बेटा खेत में ही रुक जाता तो आज जिंदा होता। उन्होंने बताया कि रविवार सुबह अमन उनके लिए नाश्ता लेकर खेत आया था। उन्होंने उसे वहीं रुकने को कहा, लेकिन किसी जरूरी काम की बात कहकर वह घर लौट गया और कुछ ही देर बाद हादसे का शिकार हो गया।

शोक का माहौल

उधर पंकज की मां, पत्नी अदिति कुमारी और अन्य परिजनों का भी रो-रोकर बुरा हाल था। पंकज की मां बिलखते हुए कह रही थीं, भगवान हमें उठा लेते, मेरे बेटे को बचा लेते। पंकज रेलकर्मी था और शनिवार शाम ड्यूटी से घर लौटा था, जबकि पुलिस जवान अमन दो दिन की छुट्टी लेकर समस्तीपुर से गांव आया था। रविवार सुबह दोनों को पता चला कि बजरंगबली स्थान और बासा की बिजली खराब है। इसे ठीक करने के दौरान दोनों करंट की चपेट में आ गए। ग्रामीणों ने बताया कि पंकज और अमन सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में हमेशा आगे रहते थे। नाई पोखर की साफ-सफाई, गांव की गलियों की सफाई, पोखर के सौंदर्यीकरण और अन्य जनहित के कार्यों में दोनों बढ़-चढ़कर भाग लेते थे। उनकी दोस्ती पूरे गांव में मिसाल मानी जाती थी। अमन कुमार की शादी दो वर्ष पूर्व खगड़िया जिले में रुचि देवी से हुई थी। वहीं पंकज कुमार साह की पत्नी अदिति कुमारी और उनकी दो बेटियां पीहू (5 वर्ष) तथा शान्वी (3 वर्ष) हैं। हादसे के बाद दोनों परिवारों में कोहराम मचा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।