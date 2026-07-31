Munger News: सड़क हादसे में मृत पिंटू दास का शव पहुंचते ही मचा कोहराम, बच्चों के सिर से उठा पिता का साया
Munger News: बरियारपुर के कल्याणपुर गांव में 45 वर्षीय पिंटू दास की एक दुर्घटना में मौत हो गई। उनकी पत्नी, सुलेखा देवी, और छह बच्चों के लिए यह एक बड़ी त्रासदी है। पिंटू एक मजदूर और बैंड पार्टी में वाद्य यंत्र बजाने वाला था। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार के लिए सरकारी सहायता की मांग की है।
Munger News: बरियारपुर, निज संवाददाता। बरियारपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर गांव निवासी 45 वर्षीय पिंटू दास का शव गुरुवार को घर लाए जाने पर परिजनों में कोहराम मच गया। पत्नी सुलेखा देवी दहाड़ मारकर रो रही थी। वह पति के शव से लिपटकर कह रही थीं, अब बच्चों का परवरिश कैसे होगा। परिजनों ने बताया कि, बुधवार की शाम पिंटू दास मोटरसाइकिल से अपने ससुराल मिल्की बनाहरा जा रहा था। इसी दौरान भेमासी पुल के समीप विपरीत दिशा से आ रही एक मोटरसाइकिल की हाइवा से टक्कर हो गई। टक्कर के बाद वह मोटरसाइकिल पिंटू दास की बाइक से जा भिड़ी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया।
उसे इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल ले जाया गया, जहां देर रात उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों ने बताया कि पिंटू दास मजदूरी करने के साथ-साथ बैंड पार्टी में वाद्य यंत्र बजाकर परिवार का भरण-पोषण करता था। उनकी असामयिक मौत से कल्याणपुर वार्ड संख्या-7 स्थित रविदास टोला में शोक की लहर है। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को सरकारी सहायता और मुआवजा देने की मांग की है। मृतक अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा छह बच्चे हैं।
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