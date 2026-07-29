Munger News: 4 हाईवे क्यूआरटी टीम बनायी गयी है
Munger News: जाम से निपटने के लिए एक नई रणनीति तैयार की गई है। इसमें चार हाईवे क्यूआरटी टीमों का गठन किया गया है, जिसमें एक मजिस्ट्रेट और चार पुलिस बल शामिल हैं। ये टीमें तीन शिफ्ट में काम करेंगी और ब्रेकडाउन के मामलों के लिए आवश्यक संसाधन भी तैयार रहेंगे।
Munger News: जाम से निपटने के लिये हमने पूरी रणनीति तैयार की है। इसके तहत 4 हाईवे क्यूआरटी टीम बनायी गयी है, जिसमें एक मजिस्ट्रेट और चार पुलिस बल को तैनात किया गया है। ये क्यूआरटी आठ-आठ घंटे के लिये तीन शिफ्ट में काम करेंगे। वाहनों के ब्रेकडाउन के कारण होने वाले जाम के लिये तेलिया तालाब, श्रीकृष्ण सेतु, कल्याणपुर और फोर लेन के टोल प्लाजा के समीप क्रेन और जरूरी संसाधन स्टैंड बाइ पोजीशन में रहेंगे। सूचना मिलने पर नजदीकी स्टेशन से इन्हें गंतव्य तक रवाना किया जाएगा। खगड़िया और बेगूसराय के साहेबपुर कमाल थानाक्षेत्र को भी जाम से निपटने के लिये तैयार किया जा रहा है।
प्रभात कुमार, ट्रैफिक डीएसपी, मुंगेर
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