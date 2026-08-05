Munger News: नौवागढ़ी-पाटम पथ पर लगा बैरियर, बड़े वाहनों की नो-एंट्री

Munger News: नौवागढ़ी-पाटम पथ पर लगा बैरियर, बड़े वाहनों की नो-एंट्री
Munger News: श्रावण मास में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस सक्रिय हो गई है। नौवागढ़ी-पाटम मार्ग पर बैरियर लगाया गया है जिससे भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक लगी है। स्थानीय लोग पुलिस के इस कदम का स्वागत कर रहे हैं। पुलिस का कहना है कि यह व्यवस्था श्रावण मेला समाप्त होने तक जारी रहेगी।
Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। श्रावण मास में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं और कांवरियां वाहनों की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। जाम की समस्या से लोगों को राहत दिलाने और वाहनों का सुचारु परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नौवागढ़ी-पाटम पथ पर बैरियर लगाकर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अब इस मार्ग से केवल आवश्यक और छोटे वाहनों को ही निर्धारित व्यवस्था के तहत गुजरने की अनुमति दी जा रही है। हर वर्ष श्रावण मास में ऋषिकुंड और आसपास के धार्मिक स्थलों की ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना होता है। इसके कारण नौवागढ़ी-पाटम मार्ग पर अक्सर लंबा जाम लग जाता है। कई बार एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। इस बार यातायात पुलिस ने पहले से ही रणनीति बनाते हुए बैरियर लगाकर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। यातायात पुलिस की टीम बैरियर पर तैनात रहकर वाहनों की निगरानी कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को वापस लौटाया जा रहा है तथा वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रावण मेला समाप्त होने तक जरूरत के अनुसार यह व्यवस्था जारी रहेगी।
नई व्यवस्था से मिलेगी राहत:
स्थानीय लोगों ने पुलिस के इस कदम का स्वागत किया है। उनका कहना है कि यदि व्यवस्था का सख्ती से पालन कराया गया तो इस मार्ग पर लगने वाले जाम से काफी हद तक राहत मिलेगी और श्रद्धालुओं के साथ-साथ आम लोगों को भी सुविधा होगी। संजय कुमार ने कहा कि, श्रावण में हर साल इस सड़क पर घंटों जाम लगता था। बैरियर लगाने से भारी वाहनों की आवाजाही रुकेगी और लोगों को राहत मिलेगी। रीना देवी ने कहा कि, स्कूल, अस्पताल और बाजार जाने में काफी परेशानी होती थी। पुलिस की यह व्यवस्था सराहनीय है और इसका सख्ती से पालन होना चाहिए।
क्या कहते हैं अधिकारी:
श्रावण मास में श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यातायात हमारी प्राथमिकता है। नौवागढ़ी-पाटम मार्ग पर बड़े वाहनों की आवाजाही अस्थायी रूप से रोकी गई है। पुलिस बल की तैनाती की गई है और आवश्यकता के अनुसार आगे भी यातायात व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। लोगों से अपील की गई है कि, वे पुलिस के निर्देशों का पालन करें, ताकि सभी को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिल सके।
प्रभात रंजन, डीएसपी यातायात मुंगेर।
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