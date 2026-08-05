Munger News: नौवागढ़ी-पाटम पथ पर लगा बैरियर, बड़े वाहनों की नो-एंट्री

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। श्रावण मास में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं और कांवरियां वाहनों की भीड़ को देखते हुए यातायात पुलिस पूरी तरह सक्रिय हो गई है। जाम की समस्या से लोगों को राहत दिलाने और वाहनों का सुचारु परिचालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से नौवागढ़ी-पाटम पथ पर बैरियर लगाकर बड़े वाहनों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। अब इस मार्ग से केवल आवश्यक और छोटे वाहनों को ही निर्धारित व्यवस्था के तहत गुजरने की अनुमति दी जा रही है। हर वर्ष श्रावण मास में ऋषिकुंड और आसपास के धार्मिक स्थलों की ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का आना-जाना होता है। इसके कारण नौवागढ़ी-पाटम मार्ग पर अक्सर लंबा जाम लग जाता है। कई बार एंबुलेंस और आवश्यक सेवाओं के वाहन भी जाम में फंस जाते हैं। इस बार यातायात पुलिस ने पहले से ही रणनीति बनाते हुए बैरियर लगाकर भारी वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी है। यातायात पुलिस की टीम बैरियर पर तैनात रहकर वाहनों की निगरानी कर रही है। नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों को वापस लौटाया जा रहा है तथा वैकल्पिक मार्ग से जाने की सलाह दी जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि श्रावण मेला समाप्त होने तक जरूरत के अनुसार यह व्यवस्था जारी रहेगी।