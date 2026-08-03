Munger News: स्कूल की छुट्टी के वक्त घुसी सरकारी बस लंबे समय जाम से जूझते रहे स्कूली बच्चे
Munger News: मुंगेर के पीपल पाती रोड पर सोमवार को स्कूल छुट्टी के समय सरकारी बस के प्रवेश से अफरा-तफरी का माहौल बना। बस फंसने के कारण लंबा जाम लग गया, जिससे छात्र-छात्राओं को लौटने में बेहद परेशानी हुई। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से मांग की कि स्कूल के समय में बड़े वाहनों की अनुमति ना दी जाए।
Munger News: मुंगेर। शहर के पीपल पाती रोड पर सोमवार को स्कूल की छुट्टी के समय उस वक्त अफरा-तफरी का माहौल बन गया, जब एक सरकारी बस संकरी सड़क में प्रवेश कर गई। बस के सड़क पर फंस जाने से दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई और देखते ही देखते भीषण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई। जाम के कारण स्कूल से घर लौट रहे छात्र-छात्राओं को काफी देर तक सड़क पर ही इंतजार करना पड़ा। स्कूली वाहन, ई-रिक्शा, बाइक और अन्य छोटे-बड़े वाहन जाम में फंस गए। अभिभावकों और राहगीरों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल की छुट्टी के समय इस मार्ग पर पहले से ही यातायात का दबाव रहता है।
ऐसे समय में बड़े वाहनों के प्रवेश से अक्सर जाम की समस्या पैदा हो जाती है। लोगों ने प्रशासन से मांग की कि स्कूल खुलने और छुट्टी के समय इस मार्ग पर बड़े वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए तथा यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाया जाए।
लेखक के बारे मेंTarun Kumar
शॉर्ट बायो : तरुण कुमार, पिछले 20 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में टीम भागलपुर का नेतृत्व कर रहे हैं।
परिचय एवं अनुभव
तरुण कुमार भारतीय डिजिटल मीडिया जगत का एक प्रतिष्ठित नाम हैं, जिन्हें पत्रकारिता में 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टीम भागलपुर को लीड कर रहे हैं। 2020 से इस भूमिका में रहते हुए उन्होंने डिजिटल कंटेंट के बदलते ट्रेंड्स और पाठकों की रुचि पर मजबूत पकड़ बनाई है।
करियर का सफर (प्रिंट से डिजिटल)
तरुण ने अपने करियर की शुरुआत 2005 में दैनिक हिन्दुस्तान से ही की, जहां उन्होंने प्रिंट पत्रकारिता की बुनियादी समझ विकसित की। इसके बाद लाइव हिन्दुस्तान डिजिटल के साथ न्यू मीडिया की दुनिया में कदम रखा। वर्तमान में लाइव हिन्दुस्तान टीम भागलपुर को लीड कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और रिपोर्टिंग
ग्रेजुएशन बाद बीजेएमसी की पढ़ाई कर पत्रकारिता की दुनिया में कदम रखा। शुरुआत मेडिकल रिसर्च और हेल्थ से जुड़े विषयों के साथ की। मेडिकल में कई साइंटिफिक कांफ्रेंस को कवर करने और ‘एक्सपर्ट-वेरिफाइड’ और रिसर्च-ड्रिवेन मेडिकल स्टोरी की। इसके बाद रेलवे और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आयी आधुनिकता, उससे हुए बदलाव, आमलोगों को उससे फायदे के बारे में विशेष स्टोरी की। रेलवे की तकनीकी पहलूओं की बारीक समझ रखते हुए कई स्टोरी की। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में आयी आधुनिकता, जलवायु परिवर्तन और उसकी चुनौतियां, किसानों की बेसिक जरूरत और उसमें नई तकनीक का फायदा, जीआई प्राप्त कृषि उत्पादों के एक्सपोर्ट, बदलते फसल चक्र आदि पर भी स्टोरी की।
विजन
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विशेषज्ञता
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