Munger News: ट्रैक्टर खेत से पार करने के विवाद में मारपीट, एक जख्मी
Munger News: गंगटा थानाक्षेत्र के मिल्की गांव में ट्रैक्टर पार करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार को खेत की मेड़ पर हुई कहासुनी के बाद एक पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। वरुण सिंह को सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें खड़गपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया।
Munger News: टेटियाबंबर,एसं.। गंगटा थानाक्षेत्र के मिल्की गांव में खेत से ट्रैक्टर पार करने को लेकर हुए विवाद में मारपीट हुई। इस घटना में मिल्की उत्तर टोला निवासी वरुण सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच खेत की मेड़ से ट्रैक्टर निकालने को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और एक पक्ष ने वरुण सिंह पर हमला कर दिया। हमले में वरुण सिंह के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजन ने घायल को इलाज के लिए खड़गपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया।
लेखक के बारे मेंHindustan | Bureau
हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्यों सहित देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्करण प्रकाशित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपरि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद विस्तार से न्यूज रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।और पढ़ें
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।