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Munger News: ट्रैक्टर खेत से पार करने के विवाद में मारपीट, एक जख्मी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: गंगटा थानाक्षेत्र के मिल्की गांव में ट्रैक्टर पार करने को लेकर विवाद हुआ, जिसमें वरुण सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। शुक्रवार को खेत की मेड़ पर हुई कहासुनी के बाद एक पक्ष ने उन पर हमला कर दिया। वरुण सिंह को सिर में गंभीर चोटें आईं और उन्हें खड़गपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया।

Munger News: ट्रैक्टर खेत से पार करने के विवाद में मारपीट, एक जख्मी

Munger News: टेटियाबंबर,एसं.। गंगटा थानाक्षेत्र के मिल्की गांव में खेत से ट्रैक्टर पार करने को लेकर हुए विवाद में मारपीट हुई। इस घटना में मिल्की उत्तर टोला निवासी वरुण सिंह गंभीर रूप से जख्मी हो गए। जानकारी के अनुसार, शुक्रवार को दोनों पक्षों के बीच खेत की मेड़ से ट्रैक्टर निकालने को लेकर कहासुनी शुरू हुई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया और एक पक्ष ने वरुण सिंह पर हमला कर दिया। हमले में वरुण सिंह के सिर में गंभीर चोटें आई हैं। घटना के बाद परिजन ने घायल को इलाज के लिए खड़गपुर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया।

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