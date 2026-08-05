Munger News: टेलीमेडिसिन रैंकिंग: 18 हजार से अधिक परामर्श के बाद भी 17वें पायदान पर फिसला जिला
Munger News: जिले रहे, जो स्थानीय स्तर पर सेवा के उपयोग की धीमी रफ्तार को दर्शाता है। गांवों तक विशेषज्ञ सलाह, फिर भी जागरूकता की कमीः टेलीमेडिसिन व्यवस्था के त
Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता। जिले में डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के दावों के बीच टेलीमेडिसिन के मामले में मुंगेर एक बार फिर पिछड़ गया है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी 1 से 31 जुलाई 2026 की राज्यस्तरीय रैंकिंग में मुंगेर को 17वां स्थान मिला है। पूरे माह में 18,860 ऑनलाइन परामर्श दर्ज किए जाने के बावजूद जिला शीर्ष सूची से काफी दूर रहा। विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, 48,438 टेलीकंसल्टेशन के साथ औरंगाबाद राज्य में पहले स्थान पर रहा। वहीं पटना (48,224) दूसरे और पूर्णिया (42,729) तीसरे पायदान पर रहे। मुंगेर से आगे राज्य के 16 जिले रहे, जो स्थानीय स्तर पर सेवा के उपयोग की धीमी रफ्तार को दर्शाता है।
गांवों तक विशेषज्ञ सलाह, फिर भी जागरूकता की कमी：
टेलीमेडिसिन व्यवस्था के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर और आयुष्मान आरोग्य मंदिर के माध्यम से घर बैठे विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह मिल जाती है। इससे बड़े अस्पतालों के चक्कर काटने से राहत मिलती है। हालांकि, मुंगेर में इस सेवा का दायरा अभी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।
शीर्ष-10 में आने के लिए कसनी होगी कमर：
स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जिले की स्थिति सुधारने के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों (CHO) और स्वास्थ्यकर्मियों को अधिक सक्रिय होना पड़ेगा। जब तक ग्रामीण इलाकों में जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवा से नहीं जोड़ा जाएगा, तब तक मुंगेर का शीर्ष-10 में शामिल होना मुश्किल है।
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