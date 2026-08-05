Munger News: अपहरणकांड में मुख्य आरोपी गिरफ्तार, छात्रा बरामद
Munger News: जमालपुर में सफियासराय थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा के अपहरण मामले में मुख्य आरोपी अंकित कुमार को गिरफ्तार किया है। अपहृत छात्रा को सफलतापूर्वक सुरक्षित बरामद किया गया है और पुलिस ने कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच जारी है।
Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि। सफियासराय थाना पुलिस ने नाबालिग छात्रा अपहरणकांड में सफलता हासिल करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अपहृत छात्रा को भी सकुशल बरामद कर लिया है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस ने आगे की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बावत एसएचओ संजीत कुमार ने बताया कि कांड संख्या 77/26 के मुख्य आरोपी हेरुदियारा कालीस्थान निवासी अंकित कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। साथ ही अपहृत नाबालिग छात्रा को सुरक्षित बरामद कर परिजनों के हवाले करने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। आरोपी से पूछताछ के आधार पर मामले के अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है।
पुलिस के अनुसार, 16 मई 2026 को डकरा सतखजुरिया निवासी छात्रा के पिता ने अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आवेदन में बताया गया था कि 15 मई की सुबह करीब 7:30 बजे उनकी पुत्री कोचिंग जाने के लिए घर से निकली थी, लेकिन सुबह 10 बजे तक वापस नहीं लौटी। परिजनों ने जब कोचिंग संचालक से संपर्क किया तो पता चला कि छात्रा उस दिन कोचिंग पहुंची ही नहीं थी। छानबीन के दौरान एक वाहन चालक ने परिजनों को बताया कि हेरुदियारा कालीस्थान निवासी अंकित कुमार छात्रा को अपने साथ ले गया है। इसके बाद परिजन आरोपी के घर पहुंचे, जहां आरोप है कि आरोपी की मां ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। प्राथमिकी में यह भी आरोप लगाया गया था कि अंकित कुमार के बहनोई रवि कुमार की भी घटना में संलिप्तता रही है।
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