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Munger News: तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे सफाई कर्मी, मांगों को लेकर निकाला जुलूस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर शनिवार को जुलूस निकाला। दुर्गंध बढ़ने से लोग परेशान हैं और बीमारी फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। प्रशासन ने अभी तक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की है।

Munger News: तीसरे दिन भी हड़ताल पर रहे सफाई कर्मी, मांगों को लेकर निकाला जुलूस

Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। नगर निगम के सफाई कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहने से शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। तीसरे दिन शनिवार को सफाई कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जुलूस निकाला। नगर निगम कार्यालय के पास से शुरू हुआ जुलूस शहर की प्रमुख मार्गो पर अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की। सफाई कर्मी दैनिक कर्मियों को नियमित करने, ठेका प्रथा बंद करने,सातवें वेतनमान लागू करने आदि मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। सफाई कर्मियों की हड़ताल से मुख्य सड़कों से लेकर मोहल्लों और बाजारों तक जगह-जगह कूड़े का अंबार लगा है। लगातार जमा हो रहे कचरे से उठ रही दुर्गंध ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। हालात ऐसे बन गए हैं कि, शहर के कई हिस्सों में नारकीय स्थिति उत्पन्न हो गई है। गंदगी के कारण डेंगू, मलेरिया, डायरिया और अन्य संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंका भी बढ़ गई है। सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि, हड़ताल के तीसरे दिन तक भी नगर निगम प्रशासन सफाई की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं कर सका है। इससे आम लोगों में निगम की कार्यशैली को लेकर नाराजगी लगातार बढ़ रही है।

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वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने से नाराजगी:

कल्पना मिश्रा ने कहा कि, शहर में जगह-जगह कूड़ा सड़ रहा है। दुर्गंध के कारण बाजार जाना भी मुश्किल हो गया है। नगर निगम को पहले से वैकल्पिक व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन पूरी तरह असफल साबित हुआ है। मनोज यादव ने कहा कि, सफाई जैसी आवश्यक सेवा ठप होने के बावजूद निगम की चुप्पी समझ से परे है। यदि जल्द समाधान नहीं निकाला गया तो हालात और गंभीर हो सकते हैं। जबकि, मुकेश यादव का कहना था कि, बरसात के मौसम में गंदगी से बीमारी फैलने का खतरा कई गुना बढ़ गया है। नगर निगम को केवल आश्वासन देने के बजाय तत्काल सफाई व्यवस्था बहाल करने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। इसी तरह से बबलू सिन्हा ने कहा कि, नगर निगम की लापरवाही का खामियाजा आम जनता भुगत रही है। प्रशासन जल्द हड़ताल का समाधान निकालकर शहर की सफाई व्यवस्था सामान्य कराए, ताकि नागरिकों को राहत मिल सके।

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कहते हैं अधिकारी:

नगर निगम प्रशासन हड़ताली सफाई कर्मियों से बातचीत कर रहा है। हमारा प्रयास है कि, हड़ताली कर्मी अपना हड़ताल जारी रखते हुए शहर की व्यवस्था को सुचारू रखने में सहयोग करें। वैसे प्रशासन अन्य विकल्प पर भी विचार कर रहा है और उसके लिए प्रयास कर रहा है।

-पार्थ गुप्ता, नगर आयुक्त, मुंगेर नगर

निगम, मुंगेर

सामान्य प्रश्न

हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था में क्या समस्या उत्पन्न हुई है?
हड़ताल के कारण शहर में जगह-जगह कूड़े का अंबार लगा है और दुर्गंध बढ़ गई है, जिससे लोग परेशान हैं।
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