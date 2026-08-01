Munger News: स्थानीय जनसमस्याओं को लेकर 25 अगस्त से अनशन पर बैठेंगे कृष्णा मंडल
Munger News: मुंगेर के सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा नेता कृष्णा मंडल ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर विभिन्न जन समस्याओं का समाधान करने की मांग की है। यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुईं, तो वे 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन आमरण-अनशन करेंगे। उनके द्वारा उठाए गए मुद्दों में नगर निगम में अनियमितता और जल नल योजना में ढिलाई शामिल हैं।
Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता। सामाजिक कार्यकर्ता व भाजपा नेता कृष्णा मंडल ने जिले की विभिन्न ज्वलंत जनसमस्याओं के समाधान को लेकर बिगुल फूंक दिया है। उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर चेतावनी दी है कि यदि मांगों पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई, तो वे 25 अगस्त से अनिश्चितकालीन आमरण-अनशन करेंगे। कृष्णा मंडल ने नगर निगम में टैक्स वसूली में अनियमितता, जल नल योजना में ढिलाई, बंद पड़ी बंदूक फैक्ट्री को चालू करने और हवाई सेवा की बहाली जैसी प्रमुख मांगें उठाई हैं। उन्होंने कहा कि जिले का विकास अवरुद्ध है और आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही है। नगर निगम और स्थानीय प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने उच्चस्तरीय जांच की भी मांग की है।
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