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Munger News: अधेड़ को सांप काटा, झाड़-फूंक के चक्कर में गई जान

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: धरहरा के गोपालपुर मोहनपुर गांव में रात को सांप के काटने से 61 वर्षीय अमरनाथ मोदी की मौत हो गई। परिजनों ने पहले झाड़-फूंक कराने की कोशिश की, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

Munger News: अधेड़ को सांप काटा, झाड़-फूंक के चक्कर में गई जान

Munger News: धरहरा, एक संवाददाता। धरहरा थानाक्षेत्र के गोपालपुर मोहनपुर गांव में सोमवार की देर रात सांप काटने से एक अधेड़ की मौत हो गई। मृतक 61 वर्षीय अमरनाथ मोदी था। जानकारी के अनुसार, अमरनाथ मोदी रात में अपने घर के कमरे में फर्श पर सोया हुआ था। इसी दौरान सांप ने उनके कान के पास काट लिया। परिजन तत्काल अस्पताल ले जाने के बजाय झाड़-फूंक कराने लगे। हालत बिगड़ने पर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर धरहरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। थानाध्यक्ष सोनू कुमार ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया है।

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घटना के बाद परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

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