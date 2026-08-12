Munger News: श्रीश्री 108 राणी सती दादी जी का सिंधारा उत्सव धूमधाम से जमालपुर में मना

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि। श्री मारवाड़ी धर्मशाला के प्रांगण स्थित श्रीश्री 108 राणी सती दादी जी के मंदिर में मंगलवार को सिंधारा उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ धूमधाम से मनाया गया। राणी सती दादी महिला समिति, की ओर से आयोजित कार्यक्रम में दर्जनों महिलाओं ने भाग लिया। इस दौरान मंगल पाठ एवं भजन-कीर्तन से पूरा परिसर भक्तिमय बना रहा। महिलाओं ने सामूहिक रूप से दादी जी का मंगल पाठ किया और भजनों की प्रस्तुति देकर दादी मां को रिझाया। सिंधारा उत्सव को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। पूजा-अर्चना के दौरान सुहागिन महिलाओं ने अपने सुहाग की रक्षा, परिवार की सुख-समृद्धि और खुशहाली की कामना की।मौके

पर समिति की मंत्री अंजू अग्रवाल ने कहा कि श्रावण के शुभ अवसर पर प्रत्येक वर्ष दादी मां का सिंधारा उत्सव श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। महिलाएं मंगल पाठ और भजन-कीर्तन के माध्यम से दादी मां की आराधना करती हैं। उन्होंने कहा कि दादी मां से सभी सुहागिन महिलाओं के सुखी दांपत्य जीवन और परिवार की खुशहाली के लिए मंगलकामना की जाती है। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने दादी-दादी बोल, दादी सुन लेसी, गर जोर मेरा चाले, हीरा मोतिया से नजर उतार दूं और खूब सजा दरबार तेरा जैसे भजनों की प्रस्तुति दी। भजनों पर महिलाएं भाव-विभोर होकर दादी मां की भक्ति में लीन नजर आईं। मौके पर अलका मेहारिया, तारा देवी मेहारिया, सरोज मेहारिया, ज्योति शर्मा, डोली शर्मा, आशा अग्रवाल, मंजू खेतान, सुनीता संघई, ऊषा जलान, निपुण संघाई, रेखा संघई, राजकुमार शर्मा सहित राणी सती दादी महिला समिति की सदस्य मौजूद थीं।