Munger News: अधूरा फोरलेन और जर्जर एनएच-80 बढ़ाएगा कांवरियों की फजीहत,

Munger News: मुंगेर में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज हो चुका है। प्रशासन ने अच्छे इंतजामों का दावा किया है, लेकिन NM-80 की बदहाली और अधूरे फोरलेन ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांवरियों को घंटों जाम सामना करना पड़ रहा है। कड़े प्रशासनिक उपायों की कमी से श्रद्धालुओं की यात्रा में कठिनाइयाँ उत्पन्न हो रही हैं।

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता।विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेले का आगाज हो चुका है। एक ओर जहां जिला प्रशासन कांवरियों को सुगम और सुरक्षित यात्रा मुहैया कराने के बड़े-बड़े दावे कर रहा है, वहीं दूसरी ओर एनएच-80 की बदहाली और अधूरे फोरलेन की जमीनी हकीकत इन दावों की पोल खोल रही है। मुंगेर-बरियारपुर के रास्ते सुल्तानगंज जाने वाले कांवरिया वाहनों को इस बार भी घंटों जाम से जूझना पड़ सकता है। फोरलेन का काम समय पर पूरा न होने से बरियारपुर तक का 29 किलोमीटर का सफर श्रद्धालुओं के लिए किसी बुरे सपने से कम साबित नहीं होने वाला। ​

चार साल में भी अधूरा फोरलेन, बारिश ने बढ़ाई मुश्किलेंः ​मुंगेर से मिर्जाचौकी तक फोरलेन निर्माण का काम पिछले चार वर्षों से चल रहा है। एजेंसी की सुस्त चाल के कारण सड़क अब तक यातायात के लिए तैयार नहीं हो सकी है। हाल ही में हुई मानसूनी बारिश ने निर्माण कार्य की गति पूरी तरह धीमा कर दिया है। स्थिति यह है कि तेलिया तालाब जीरो माइल के पास सर्विस रोड अधूरा पड़ा है, वहीं पाटम हॉल्ट के समीप आरओबी (रेलवे ओवरब्रिज) का अप्रोच रोड भी तैयार नहीं हो सका है। नतीजा यह है कि सभी वाहनों को मजबूरी में पुराने और संकरे एनएच-80 से ही सुल्तानगंज की ओर भेजा जा रहा है।

25 जिलों और 6 राज्यों का मुख्य मार्ग, बढ़ेगा ट्रैफिक का दबावः ​श्रावणी मेला शुरू होते ही उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार के करीब 25 जिलों (जैसे पटना, आरा, बक्सर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा) के अलावा उत्तर प्रदेश, ओडिशा, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और नेपाल से आने वाले श्रद्धालुओं का जत्था पहुंचने लगा है। कांवरिया वाहनों का काफिला इसी सफियाबाद-बरियारपुर मार्ग से होकर गुजरता है। श्रद्धालुओं को उम्मीद थी कि इस बार फोरलेन चालू होने से सुल्तानगंज तक का सफर आसान और आरामदायक होगा, लेकिन प्रशासनिक लेटलतीफी के कारण इस बार भी उन्हें भारी फजीहत झेलनी पड़ेगी।

वन-वे सर्विस रोड बनी गले की फांसः ​सबसे गंभीर स्थिति तेलिया तालाब जीरो माइल के पास बनी हुई है। यहां केवल दक्षिण तरफ के सर्विस रोड को चालू किया गया है, जो वन-वे की तरह काम कर रहा है। एक ही रास्ते से वाहनों के आने और जाने के कारण चौबीसों घंटे जाम की स्थिति बनी रहती है। यह जाम धीरे-धीरे बरियारपुर, हेरुदियारा और श्री कृष्ण सेतु तक फैल जाता है। मेले के शुरुआती दिनों में ही जब गाड़ियों की कतारें लग रही हैं, तो आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ने पर हालात और बिगड़ने तय हैं।

प्रशासनिक रणनीति पर उठे सवालः ​कांवरिया पथ पर सुचारू यातायात व्यवस्था बहाल करने के लिए अभी तक कोई ठोस वैकल्पिक रूट या मास्टर प्लान नजर नहीं आ रहा है। अगर समय रहते यातायात डायवर्जन और नो-एंट्री की सख्त व्यवस्था लागू नहीं की गई, तो भीषण गर्मी और उमस के बीच घंटों जाम में फंसे कांवरियों की आस्था पर बदहाल व्यवस्था भारी पड़ सकती है।

क्या कहते हैं ट्रैफिक डीएसपी: ​------------------------------------------------------------

एनएच-80 से ही गुजर रहे कांवरिया वाहन

बरियारपुर । निज संवाददाता

श्रावणी मेला कल शुरू होने वाला हैं। लेकिन कांवरिया का वाहन फोरलेन की जगह एनएच 80 होकर ही गुजर रहे हैं। फोरलेन की सड़क पर अधिकांश बड़े वाहनों का परिचालन है। फोरलेन सड़क पर बड़े वाहनों का लगातार जारी है। बरियारपुर से एप्रोच सड़क बना हुआ है। यह सड़क फोरलेन पर आसानी से चला जाता है। बरियारपुर मार्ग से बड़े वाहन फोरलेन पर चढ़ने के बाद भागलपुर के तरफ जाता है। बुधवार को फोरलेन से कावलियों वाहनों का परिचालन नहीं दिखा। फोरलेन पर दिन भर बड़े वाहनों का परिचालन जारी रहा। इधर फोरलेन पर जगह जगह कावलियों को कोई रुकने या ठहरने का व्यवस्था नहीं की गयी है। बता दें कि फोरलेन पर कावलियों की सुरक्षा के लिए पुलिस कैंप भी नहीं बनाए गये हैं। फोरलेन पर ज्यादातर बड़े वाहन ही मुंगेर की ही भागलपुर जाते आते हैं। वहीं खड़गपुर की तरफ आने वाली बड़े वाहन भी फोरलेन होकर गुजرتे हैं।