Munger News: शिवलिंग की आकर्षक सजावट कर की गई शृंगार पूजा
Munger News: धरहरा में सावन की पहली सोमवारी पर शिवभक्ति का माहौल रहा। बाबा कुलेश्वर धाम में शृंगार पूजा हुई और श्रद्धालुओं ने शिवलिंग को सुंदर फूलों से सजाया। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ थी, जिन्होंने गंगाजल, दूध और बेलपत्र से जलाभिषेक किया। इस दिन की विशेष धार्मिक महत्वता के कारण लोग बड़ी संख्या में आए।
Munger News: धरहरा, एक संवाददाता। सावन की पहली सोमवारी पर धरहरा प्रखंड पूरी तरह शिवभक्ति में सराबोर रहा। बाबा कुलेश्वर धाम में शाम होने पर शृंगार पूजा किया गया। शिवलिंग की फूलों से आकर्षक सजावट की गई। सोमवार की सुबह ब्रह्ममुहूर्त से ही धरहरा शिव मंदिर, मोहनपुर औड़ाबगीचा हर-हर महादेव मंदिर, कुमारपुर शिव मंदिर, दशरथपुर शिव मंदिर समेत विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। मंदिरों को फूल-मालाओं, रंग-बिरंगी रोशनी और आकर्षक झालरों से सजाया गया था। श्रद्धालु गंगाजल, दूध, बेलपत्र, धतूरा और पुष्प अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते रहे। पूजा-अर्चना के लिए सुबह से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी रहीं।
महिलाओं, युवतियों और कुमारी कन्याओं की विशेष रूप से अच्छी-खासी भीड़ देखी गई। स्थानीय पुजारी अश्विनी पंडित ने बताया कि, सावन माह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। प्रथम सोमवारी का विशेष धार्मिक महत्व होने के कारण बड़ी संख्या में श्रद्धालु जलाभिषेक और पूजा-अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे।
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