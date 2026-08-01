Munger News: तेलिया तालाब से बरियारपुर तक लगा भीषण जाम, मस्जिद मोड़ से पाटम मार्ग पर भी रेंगते रहे वाहन
Munger News: श्रावणी मेला के शुरू होते ही मुंगेर की यातायात व्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई। एनएच-80 पर करीब 10 घंटे तक जाम लगा रहा, जिससे स्कूली बच्चे, कार्यालय जाने वाले लोग, और एंबुलेंस भी फंस गए। स्थानीय अभिभावकों ने प्रशासन की व्यवस्था को असफल बताया। यातायात डीएसपी ने स्थिति को संभालने का दावा किया।
Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता। श्रावणी मेला शुरू होते ही मुंगेर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। प्रशासन द्वारा बनाए गए बड़े-बड़े ट्रैफिक प्लान और दावों को धत्ता बताते हुए शुक्रवार की रात 12 बजे से ही शनिवार की सुबह 10 बजे तक एनएच-80 पर महाजाम की स्थिति बनी रही। करीब 10 घंटे की जाम से आलम यह रहा कि तेलिया तालाब से लेकर बरियारपुर तक सड़कों पर वाहनों की कई किलोमीटर लंबी कतारें लगी रही। इतना ही नहीं, वैकल्पिक मार्ग के रूप में इस्तेमाल होने वाले मस्जिद मोड़ से पाटम की ओर जाने वाले रास्ते पर भी गाड़ियां भी रेंगती रही। मिनटों का सफर तय करने में चालकों और श्रद्धालुओं को घंटों का समय लगा। शनिवार की सुबह जाम का असर आम जनजीवन पर बेहद गंभीर रूप से पड़ा। सड़क पर गाड़ियां इस कदर फंस गईं कि स्कूली बच्चों को ले जा रहे वाहन समय पर विद्यालय नहीं पहुंच सके, जिसके चलते कई बच्चे घर लौटने को मजबूर हुए। कुछ विद्यालय ने अभिभावकों को सूचना भेज दी कि इतने भीषण जाम में वाहन नहीं जा पाएंगे। जिसके कारण स्कूल जाने के लिए तैयार बच्चों को अपना ड्रेस खोलकर रख देना पड़ा। दफ्तर जाने वाले लोगों को भी भारी फजीहत झेलनी पड़ी। सबसे चिंताजनक स्थिति कांवरिया वाहनों और मरीजों को ले जा रही एंबुलेंस की रही। सायरन बजाती एंबुलेंस घंटों जाम में फंसी रहीं और पुलिस के जवान असहाय नजर आए। उमह भरी गर्मी के बीच जाम हटाने में पुलिसकर्मियों के भी पसीने छूट गए, लेकिन वाहनों के अत्यधिक दबाव के आगे तमाम इंतजाम नाकाफी साबित हुए。
जाम में फंसे लोगों की जुबानी: व्यवस्था के नाम पर सिर्फ ढोंग
स्थानीय अभिभावक राकेश कुमार ने बताया कि, सुबह 7 बजे बच्चे को स्कूल बस में बैठाया था, लेकिन 9 बजे तक बस 1 किलोमीटर भी आगे नहीं बढ़ सकी। मजबूरी में बच्चे को पैदल जाकर वापस घर लाना पड़ा। हर साल प्रशासन दावे करता है, लेकिन धरातल पर सब फेल हो जाता है। सुनील झा ने बताया कि, उन्हें 10 बजे ऑफिस पहुंचना था, पर एक घंटे से नौवागढी बाजार में ही फंसा रहा। मस्जिद मोड़ वाले रास्ते पर भी जाम रहा। कांवरिया विकास यादव ने कहा कि, सुल्तानगंज से जल उठाकर देवघर जाना है। लेकिन बरियारपुर के पास रात से ही फंसे हैं। पीने के पानी तक की किल्लत हो गई है。
बोले यातायात डीएसपी
यातायात डीएसपी प्रभात रंजन ने कहा कि, श्री कृष्ण सेतु और एनएच-80 पर वाहनों का दबाव बढ़ गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस बल को तैनात कर स्थिति संभाली गई है। जहां कहीं भी जाम की स्थिति उत्पन्न होती है, उसे नियंत्रित कर यातायात सुचारु करने का काम किया जा रहा है।
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