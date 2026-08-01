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Munger News: भलुआकोल के समीप बाइक दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी, रेफर

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: हवेली खड़गपुर में एनएच 333 पर भलुआकोल के समीप एक सड़क दुर्घटना में एक युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। सागर कुमार, जो जमुई जिले के खैरा गोपालपुर अपने ससुराल जा रहा था, ने सड़क पर आए जानवर को बचाने की कोशिश में अपनी बाइक खो दी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

Munger News: भलुआकोल के समीप बाइक दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी, रेफर

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।शुक्रवार को एनएच 333 स्थित हवेली खड़गपुर-जमुई मुख्य मार्ग स्थित भलुआकोल के समीप जानवर बचाने के क्रम में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार शामपुर निवासी बबलू तांती का पुत्र सागर कुमार अपनी बाइक से जमुई जिले के खैरा गोपालपुर स्थित अपना ससुराल जा रहा था। इसी दौरान भलुआकोल के समीप अचानक सड़क पर एक जानवर आ जाने से उसे बचाने के प्रयास में उसकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें सागर कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से जख्मी युवक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, हवेली खड़गपुर पहुंचाया गया।

जहां चिकित्सक डॉ. मधुकर नंदी ने प्राथमिक उपचार के बाद युवक की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल, मुंगेर रेफर कर दिया। जख्मी युवक के सिर और शरीर के अन्य हिस्सों में गंभीर चोटें आईं है। पुलिस दुर्घटना मामले की जानकारी में जुटी है।

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