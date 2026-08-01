Munger News: भलुआकोल के समीप बाइक दुर्घटना में युवक गंभीर रूप से जख्मी, रेफर

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।शुक्रवार को एनएच 333 स्थित हवेली खड़गपुर-जमुई मुख्य मार्ग स्थित भलुआकोल के समीप जानवर बचाने के क्रम में सड़क हादसे में बाइक सवार युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया। मिली जानकारी के अनुसार शामपुर निवासी बबलू तांती का पुत्र सागर कुमार अपनी बाइक से जमुई जिले के खैरा गोपालपुर स्थित अपना ससुराल जा रहा था। इसी दौरान भलुआकोल के समीप अचानक सड़क पर एक जानवर आ जाने से उसे बचाने के प्रयास में उसकी बाइक अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जिसमें सागर कुमार गंभीर रूप से जख्मी हो गया। घटना की सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गंभीर रूप से जख्मी युवक को इलाज के लिए अनुमंडलीय अस्पताल, हवेली खड़गपुर पहुंचाया गया।