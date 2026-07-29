Munger News: विद्यालय के समग्र विकास व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर हुई चर्चा
Munger News: बुधवार को खड़गपुर के सुभाष चंद्र कादंबरी साहा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में प्रबंधकारिणी समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय के विकास, शैक्षणिक गुणवत्ता और संस्कारयुक्त शिक्षा पर विचार-विमर्श किया गया। विद्या भारती के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा ने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर जोर दिया, जो विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है।
Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता।बुधवार को नगर के झील पथ स्थित सुभाष चंद्र कादंबरी साहा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में विद्यालय प्रबंधकारिणी समिति की बैठक अध्यक्ष अजीत कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में विद्यालय के समग्र विकास, आचार्य विकास तथा शैक्षणिक गुणवत्ता को और अधिक सुदृढ़ बनाने को लेकर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया। बैठक में मुख्य अतिथि के रूप में विद्या भारती के प्रदेश सचिव प्रदीप कुमार कुशवाहा ने विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों, संस्कारयुक्त शिक्षा तथा अनुशासित वातावरण को और बेहतर बनाने पर बल दिया। इस मौके पर उन्होंने विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ संस्कारों का समावेश भी आवश्यक है।
विद्यालय के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर भी चर्चा की गई तथा शिक्षण व्यवस्था को और प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक सुझाव दिए गए। बैठक में विद्यालय के उपाध्यक्ष शिव प्रकाश मोदी, सचिव राकेश चंद्र सिन्हा, सदस्य विवेक कुमार केशरी, प्रधानाचार्य अजय कुमार, सदस्य प्रियंवदा शर्मा, बांका जिला के विभाग निरीक्षक ब्रह्मदेव प्रसाद, प्रधानाचार्य मिथिलेश तथा संस्कार केंद्र प्रमुख परमेश्वर कुमार सहित अन्य गणमान्य मौजूद थे।
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