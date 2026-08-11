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Munger News: सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी भक्तो की भीड़

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: सावन की दूसरी सोमवारी पर विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्त जलाभिषेक कर भगवान शिव से सुख-समृद्धि की कामना कर रहे थे। शहर के कई शिवालयों में विशेष पूजा-अर्चना का आयोजन किया गया। महिलाएं सोमवारी व्रत रखकर पूजा करने आईं। सभी मंदिरों में भक्तिमय वातावरण बना रहा।

Munger News: सावन की दूसरी सोमवारी पर शिवालयों में उमड़ी भक्तो की भीड़

Munger News: मुंगेर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। सावन की दूसरी सोमवारी पर शहर के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह होते ही भक्त हाथों में पूजा सामग्री लेकर शिव मंदिरों की ओर पहुंचने लगे। शिवालयों में दिनभर हर-हर महादेव के जयघोष गूंजते रहे। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव का जलाभिषेक कर सुख-समृद्धि की कामना की। शहर के गोयनका शिवालय, शिवगुरु धाम, दशभुजी स्थान, सोझीघाट स्थित शिव मंदिर सहित विभिन्न मोहल्लों के शिवालयों में सुबह से लेकर देर शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ रही। कई मंदिरों में विशेष पूजा-अर्चना और रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया। पुजारियों ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराया। अधिकांश महिलाएं सोमवारी व्रत रखकर भगवान शिव की पूजा करने पहुंचीं। किसी ने दूध से तो किसी ने गंगाजल से शिवलिंग का अभिषेक किया। श्रद्धालुओं ने परिवार की सुख-शांति, आरोग्य और मनोकामना पूर्ण होने की प्रार्थना की। मंदिरों में दिनभर भक्तिमय वातावरण बना रहा। शाम होने पर महिलाएं गोयनका सहित विभिन्न शिवालयों में आरती के लिए पहुंची.

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दूसरी सोमवार पर शिव मंदिरों में भक्तों की उमड़ी आस्था

अहले सुबह से ही शिवभक्त पहुंचने लगे थे पंचबदन शिव मंदिर

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विभिन्न शिवमंदिर और शिवालयों मे शिवभक्तों की दिखी भीड़

हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। पवित्र सावन माह की दूसरी सोमवार पर प्रखंड के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र स्थित शिव मंदिरों में अहले सुबह से ही शिवभक्तों की आस्था का सैलाब पूजा-अर्चना और जलाभिषेक को उमड़ता रहा। सावन माह की दूसरी सोमवार पर नगर के पंचबदन शिव मंदिर में श्रद्धालु और शिवभक्तों का आस्था और धार्मिक उत्साह परवान पर दिखा और अहले सुबह से ही शिवभक्तों की भक्ति का सैलाब पंचमुखी नाथ पर जलाभिषेक को उमड़ता रहा। प्रखंड क्षेत्र के पहाड़पुर, लोहची, बहिरा, अग्रहन, शामपुर, बागेश्वरी, मंझगांय, लडुई, खंडबिहारी, धपरी, लक्ष्मीपुर, झील स्थित शिवालय, ब्लॉक शिव मंदिर, थाना शिवालय, राजगंज, केशरवानी ठाकुरबाड़ी आदि विभिन्न शिवमंदिर और शिवालयों में भी शिवभक्तों ने भक्ति भाव के साथ जलाभिषेक और पूजा अर्चना की। पंचबदन शिव मंदिर के पुजारी सुधीर बाबा, करण बाबा, विकास बाबा, दीपक बाबा, बदरी बाबा, नारद बाबा आदि समेत अन्य पुजारी पूरे भाव के साथ शिवभक्तों को पूजन संकल्प कराया। पुजारी करण बाबा ने बताया कि दूसरी सोमवार पर लगभग 25 से 30 हजार शिवभक्तों ने आस्था के साथ जलार्पण किया.

हर-हर महादेव के जयघोष से गुंजायमान हुआ शिवालय

तारापुर, निज संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी को तारापुर शिवभक्ति के रंग में पूरी तरह रंगा नजर आया। अहले सुबह से ही विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ पड़ा। हाथों में गंगाजल, बेलपत्र और पूजन सामग्री लिए महिला, पुरुष और बच्चे शिवालय पहुंचकर शिवलिंग पर जलाभिषेक के लिए लंबी कतारों में खड़े रहे। मंदिर परिसर में गूंजते हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष ने वातावरण को पूरी तरह शिवमय कर दिया। शिवभक्तों ने हर हर महादेव के महामंत्र के जयकारों के बीच भक्तों ने शिवलिंग पर जलाभिषेक कर परिवार की सुख-शांति, समृद्धि और मंगल की कामना की। माधोडीह स्थित बाबा बिर्नोधानाथ महादेव,तारापुर के बाबा तारेश्वर नाथ महादेव,उल्टा स्थान,रणगांव के बाबा रत्नेश्वर नाथ महादेव तथा बेलबिहमा शिव मंदिर समेत अन्य शिवालयों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही।

हर-हर महादेव के जयघोष से गूंजे शिवालय

असरगज, निज संवाददाता। सावन माह की दूसरी सोमवारी को प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की सुबह से देर शाम तक भीड़ लगी रही। महादेव मंदिर बाबा हाथीनाथ, बाबा ब्रह्मांकुरनाथ ,बाबा फुलेश्वर नाथ,बाबा मनसकामना नाथ , ढोल पहाड़ी सहित क्षेत्र के अन्य शिव मंदिरों में सुबह से देर शाम तक हर -हर महादेव की जयकारा एवं शंख और घंटे की आवाज से गुंजायमान रहा। इस अवसर पर काफी संख्या में असरगंज प्रखंड क्षेत्र के शिव भक्त श्रृद्धालु बाबा रत्नेश्वर नाथ महादेव मंदिर रणगांव में पूजा अर्चना करने को गए। सुबह से असरगंज बस स्टैंड पर रणगांव मंदिर पूजा अर्चना करने जाने वाले श्रृद्धालुओं की भीड़ लगी रही.

ऊंचेश्वर नाथ मंदिर में पूजा के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़

टेटियाबंबर, एक संवाददाता। सावन की दूसरी सोमवारी पर प्रखंड क्षेत्र के सभी शिव मदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही बाबा ऊंचेश्वर नाथ महादेव मंदिर देवघरा , रंगनाथ धाम मंदिर बनहरा समेत अन्य मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें दिखने लगीं। बाबा ऊंचेश्वर नाथ मंदिर देवघरा में अहले सुबह से श्रद्धालु गण पहुंचकर शिवगंगा में स्नान कर पवित्र गंगाजल लिए सामने रहे दुकानों से धूप दीप बेलपत्र पुष्प प्रसाद की खरीदारी कर लगभग 1000 फीट की कठिन पहाड़ की चढ़ाई कर बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना व जलाभिषेक किया। इस बीच पूरा मंदिर प्रांगण हर-हर महादेव और बोलबम के जयघोष से गूंजता रहा। मौके पर श्रद्धालुओं में जलाभिषेक को लेकर खासा उत्साह भी देखा गया। यहां श्रद्धालु दोपहर बाद तक भी पूजा अर्चना करते खासी संख्या में देखे गए।। मंदिर कमेटी सदस्यों के अनुसार 10000 से अधिक लोगों के पूजा किए जाने की उम्मीद जताई गई.

आम सवाल-जवाब

सावन की दूसरी सोमवारी पर श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ थी?
दूसरी सोमवार पर लगभग 25 से 30 हजार शिवभक्तों ने आस्था के साथ जलार्पण किया।
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