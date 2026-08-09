Munger News: मुंगेर जिले की 96 पंचायतों में खुलेंगे जीविका सुधा बिक्री केंद्र
Munger News: मुंगेर जिले की 96 ग्राम पंचायतों में जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोलने की प्रक्रिया तेज हो गई है। अब तक 563 आवेदन प्राप्त हुए हैं। चयनित आवेदकों को लॉटरी के माध्यम से लाइसेंस दिया जाएगा। स्थापना के लिए 15 हजार की लागत और 60 हजार की सहायता मिलेगी, जो रोजगार और व्यवसाय का अवसर प्रदान करेगी।
Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिले की सभी 96 ग्राम पंचायतों में जीविका सुधा बिक्री केंद्र खोलने की कवायद तेज हो गई है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र की जीविका दीदियों को स्वरोजगार से जोड़ने की इस पहल को लेकर अब तक 563 आवेदन प्राप्त हो चुके हैं। आवेदनों के आधार पर संबंधित स्थलों का स्थलीय निरीक्षण शुरू कर दिया गया है।
स्थल निरीक्षण प्रक्रिया
स्थल निरीक्षण के साथ निर्धारित मानकों के आधार पर आवेदनों की शॉर्ट लिस्टिंग की जा रही है। शॉर्टलिस्ट आवेदकों में से निर्धारित प्रक्रिया के तहत लॉटरी के माध्यम से चयन किया जाएगा। चयनित आवेदकों को लाइसेंस निर्गत किया जाएगा। लाइसेंस की पुष्टि के बाद बिक्री केंद्रों के संचालन की प्रक्रिया शुरू होगी। जीविका सुधा बिक्री केंद्र खुलने से चयनित जीविका दीदियों को अपने ही क्षेत्र में रोजगार और व्यवसाय का अवसर मिलेगा। केंद्रों के माध्यम से सुधा के विभिन्न उत्पादों की बिक्री की जाएगी। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर रोजगार के साथ सुधा उत्पादों की उपलब्धता भी बढ़ेगी।
अनुदान राशि
15 हजार लगेंगे, 60 हजार की मिलेगी सहायता: बिक्री केंद्र की स्थापना के लिए जीविका दीदी को 15 हजार रुपये स्वयं की लागत लगानी होगी। वहीं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 60 हजार रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस राशि से दीदियां बिक्री केंद्र की स्थापना कर अपना कारोबार शुरू कर सकेंगी।
क्या कहते हैं अधिकारी
जीविका, मुंगेर के जिला परियोजना प्रबंधक अमित कुमार ने बताया कि जीविका सुधा बिक्री केंद्र के लिए अब तक 563 आवेदन प्राप्त हुए हैं। आवेदनों के आधार पर स्थल निरीक्षण और शॉर्टलिस्टिंग की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत लॉटरी से चयन कर चयनित आवेदकों को लाइसेंस दिया जाएगा।
सामान्य प्रश्न
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