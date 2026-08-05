Munger News: विश्व श्रावणी मेले में सुरक्षा से नहीं होगा कोई समझौता: डीएससी

Munger News: जमालपुर में आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त (डीएससी) एके बेहरा ने सुरक्षा सम्मेलन में अधिकारियों और जवानों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का विस्तार से समीक्षा किया। श्रावणी मेला को देखते हुए उन्होंने सुरक्षा को सुदृढ़ करने के निर्देश दिए, जिससे यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता बन सके।

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि। पूर्व रेलवे मालदा मंडल अधीन आरपीएफ के मंडल सुरक्षा आयुक्त (डीएससी) एके बेहरा ने मंगलवार को जमालपुर पहुंचकर रेल इंजन कारखाना स्थित सहायक सुरक्षा आयुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित आरपीएफ सुरक्षा सम्मेलन में अधिकारियों एवं जवानों के साथ सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा की।

सुरक्षा व्यवस्था की निर्देश दो दिवसीय दौरे के क्रम में भागलपुर और सुल्तानगंज के बाद जमालपुर पहुंचे डीएससी ने श्रावणी मेला को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ करने का निर्देश दिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए डीएससी ने कहा कि वर्तमान में विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला चल रहा है, जिसके कारण ट्रेनों और रेलवे स्टेशनों पर कांवरियों एवं यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। ऐसे समय में नशाखुरानी गिरोह, असामाजिक तत्वों और अपराधियों की गतिविधियां बढ़ने की आशंका रहती है। इसलिए प्रत्येक ट्रेन, प्लेटफॉर्म और स्टेशन परिसर में विशेष निगरानी रखी जाए तथा संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान कर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि आरपीएफ का पहला दायित्व यात्रियों की सुरक्षा, रेलवे संपत्ति की रक्षा और अपराधों पर प्रभावी नियंत्रण है।

ड्यूटी के दौरान लापरवाही नहीं ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विशेष रूप से किऊल, जमालपुर, मुंगेर और सुल्तानगंज रेलखंड से होकर गुजरने वाले कांवरियों एवं अन्य यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। डीएससी ने जवानों से यात्रियों के साथ सौहार्दपूर्ण व्यवहार करने, सतर्कता बढ़ाने तथा आपात स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की चूक पाए जाने पर संबंधित कर्मियों के विरुद्ध कड़ी विभागीय कार्रवाई की जाएगी। मौके पर आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त हीरा सिंह, आरपीएफ इंस्पेक्टर अजय कुमार शर्मा, इंस्पेक्टर सुजीत कुमार यादव, सब इंस्पेक्टर जेआर मीणा, एसआई समीर सहित बड़ी संख्या में आरपीएफ अधिकारी एवं जवान उपस्थित रहे।