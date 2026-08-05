Munger News: राजेश गुप्ता बने रोटरी क्लब मुंगेर सिटी के अध्यक्ष

Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। रोटरी क्लब इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट 3250 की शाखा रोटरी क्लब ऑफ मुंगेर सिटी की जनरल बॉडी मीटिंग कैलाश विश्वनाथ भवन में हुई। बैठक में शहर के व्यवसायी एवं समाजसेवी राजेश कुमार गुप्ता को सर्वसम्मति से क्लब का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। वहीं गौरव शर्मा को इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट, डॉ. पंकज सिंह एवं तुषार यादव को उपाध्यक्ष, ऋषभ सिंघानिया को सचिव, भवानी सिंह को सहसचिव तथा सुनील कुमार को जनसंपर्क अधिकारी बनाया गया। नवनिर्वाचित अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि क्लब के नए सत्र में माधोपुर गर्ल्स हाई स्कूल और मकससपुर गर्ल्स हाई स्कूल में कंप्यूटर लैब स्थापित कराए जाएंगे।

साथ ही किला क्षेत्र में रोटरी टावर का निर्माण कराने की योजना है। इमीडिएट पास्ट प्रेसिडेंट गौरव शर्मा ने बताया कि 10 सरकारी स्कूलों के बच्चों को स्कूल बैग एवं जूते उपलब्ध कराए जाएंगे। उपाध्यक्ष डॉ. पंकज सिंह और तुषार यादव ने बताया कि आम लोगों के बीच 1000 छाता और 1000 टी-शर्ट का वितरण किया जाएगा। सचिव ऋषभ सिंघानिया ने सदर अस्पताल मुंगेर और जमालपुर रेलवे स्टेशन परिसर में बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाने की जानकारी दी। क्लब की ओर से इस वर्ष कम से कम दो रक्तदान शिविर और शीघ्र ही मेगा हेल्थ कैंप आयोजित किया जाएगा। बैठक के दौरान सत्र 2026-27 के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट के चेयरपर्सन की भी घोषणा की गई। अंत में वरिष्ठ समाजसेवी संगीता कुमारी ने धन्यवाद ज्ञापन किया।