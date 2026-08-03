Munger News: सामान बेचने के बहाने महिला के गले से उड़ाई सोने की चेन

Munger News: तारापुर,निज संवाददाता। तारापुर थानाक्षेत्र के रणगांव में सामान बेचने के बहाने घर में घुसे दो युवकों ने एक महिला के गले से सोने की चेन उड़ा लिए। पीड़िता ने तारापुर थाना में आवेदन देकर कार्रवाई की गुहार लगाई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

घटना का विवरण

पीड़िता इंदु देवी पति प्रेमचंद चौरसिया नयागांव ठाकुरबाड़ी रोड, जमालपुर ने बताया कि वह अपनी मां के घर तारापुर रणगांव आई हुई थीं। 31 जुलाई की दोपहर करीब तीन बजे दो युवक चाय पत्ती,पाउडर,शैंपू, साबुन सहित अन्य घरेलू सामान बेचने के बहाने उनके घर पहुंचे। इस दौरान एक युवक उनके बगल में खड़ा रहा,जबकि दूसरा चौकी पर बैठकर सामान दिखाने लगा। बातचीत के दौरान दोनों ने मौका पाकर उनके गले से करीब 15 ग्राम वजनी सोने की चेन निकाल ली। घटना को अंजाम देने के बाद दोनों युवक वहां से निकल गए और कुछ दूरी पर खड़ी बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। करीब 500 फीट आगे जाने के बाद पीड़िता को गले से चेन गायब होने की जानकारी हुई। उन्होंने शोर मचाते हुए दोनों युवकों का पीछा किया, लेकिन तब तक वे बाइक से भाग चुके थे।