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Munger News: 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी करें विधायक : राजद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: ग की गई है। राजद जिलाध्यक्ष संजय कुमार बिंद, जिला प्रधान महासचिव आकाशदीप यादव एवं जिला प्रवक्ता कुमार सौरव जायसवाल ने बुधवार को संयुक्त बयान जारी

Munger News: 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जारी करें विधायक : राजद

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की मुंगेर जिला इकाई ने स्थानीय विधायक कुमार प्रणय से 100 दिनों के कार्यकाल का सार्वजनिक रिपोर्ट कार्ड जारी करने की मांग की है। पार्टी नेताओं ने कहा कि चुनाव के दौरान किए गए वादों पर अब तक क्या प्रगति हुई, इसकी जानकारी जनता को दी जानी चाहिए। साथ ही तारापुर को अलग जिला बनाए जाने की चर्चाओं पर भी विधायक से स्थिति स्पष्ट करने की मांग की गई है। राजद जिलाध्यक्ष संजय कुमार बिंद, जिला प्रधान महासचिव आकाशदीप यादव एवं जिला प्रवक्ता कुमार सौरव जायसवाल ने बुधवार को संयुक्त बयान जारी कर कहा कि 100 दिनों से अधिक समय बीतने के बावजूद शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार, सिंचाई, उद्योग, पर्यटन और बुनियादी सुविधाओं के क्षेत्र में कोई बड़ा बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है।

नेताओं ने कहा कि यदि विधायक ने उल्लेखनीय कार्य किए हैं तो उनका विवरण सार्वजनिक किया जाना चाहिए। राजद नेताओं ने यह भी कहा कि तारापुर को अलग जिला बनाए जाने की चर्चाएं लगातार सामने आ रही हैं।यदि ऐसी कोई योजना नहीं है तो विधायक इसका सार्वजनिक खंडन करें और यदि सरकार स्तर पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन है तो मुंगेर के हितों की रक्षा के लिए अब तक उठाए गए कदमों की जानकारी दें।पार्टी नेताओं ने कहा कि जनता अब केवल घोषणाएं नहीं, बल्कि विकास कार्यों का प्रमाण चाहती है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि जनहित के मुद्दों की अनदेखी हुई तो राजद लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन चलाएगा। संयुक्त बयान का समर्थन पूर्व राजद प्रत्याशी अविनाश कुमार विद्यार्थी उर्फ मुकेश यादव, जिला उपाध्यक्ष हसीब्बूर रहमान, सुनील सिंह, जिला महासचिव आबिद हुसैन सहित कई नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने किया।

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