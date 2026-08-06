Munger News: सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, बदहाली पर राजद ने प्रशासन को घेरा
Munger News: मुंगेर में राजद ने जर्जर सड़कों और जलजमाव की समस्या के लिए प्रशासन और स्थानीय विधायक को जिम्मेदार ठहराया। नेताओं ने कहा कि कई सड़कें खराब स्थिति में हैं जिससे राहगीरों और व्यापारियों को दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ रहा है। यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, तो राजद आंदोलन करेगा।
Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। नगर निगम क्षेत्र की जर्जर सड़कों और जलजमाव की समस्या को लेकर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) ने जिला प्रशासन, नगर निगम और स्थानीय भाजपा विधायक पर निशाना साधा है। राजद के प्रदेश महासचिव सह पूर्व जिला अध्यक्ष प्रमोद कुमार यादव और युवा राजद नेता गजेंद्र कुमार हिमांशु उर्फ अरविंद ने संयुक्त बयान जारी कर शहर की बदहाल सड़कों को लेकर नाराजगी जताई।
शहर की बदहाल स्थितिराजद नेताओं ने कहा कि शहर की कई प्रमुख सड़कें लंबे समय से खराब स्थिति में हैं। टाउन हॉल मुख्य गेट से आजाद चौक, पंजाब नेशनल बैंक के पीछे से राजीव गांधी चौक होते हुए आजाद चौक, चुआबाग वी-मार्ट से लल्लू पोखर बजरंगबली मंदिर तक जाने वाली सड़क समेत कई मार्गों पर बड़े-बड़े गड्ढे और जलजमाव की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि शहर की स्थिति ऐसी हो गई है कि यह समझना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क।
राजद नेताओं के आरोपराजद नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम, पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग की उदासीनता के कारण आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों के कारण राहगीर, टोटो चालक, स्कूली छात्र-छात्राएं, महिलाएं और व्यवसायी आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने राजीव गांधी चौक से निमतल्ला होते हुए गोयनका हॉस्पिटल जाने वाली सड़क और दिलीप बाबू धर्मशाला से पुराबसराय रेलवे ब्रिज तक जलजमाव की समस्या का भी जिक्र किया। नेताओं ने कहा कि बरसात के दिनों में इन इलाकों की स्थिति और खराब हो जाती है।
राजद की चेतावनीराजद नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने जल्द ही सड़कों की मरम्मत और जलजमाव की समस्या का समाधान नहीं किया तो पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रूप में राजद आम लोगों की समस्याओं को लेकर संघर्ष जारी रखेगा।
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