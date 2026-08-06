Munger News: सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क, बदहाली पर राजद ने प्रशासन को घेरा

शहर की बदहाल स्थिति

राजद नेताओं के आरोप

राजद की चेतावनी

राजद नेताओं ने कहा कि शहर की कई प्रमुख सड़कें लंबे समय से खराब स्थिति में हैं। टाउन हॉल मुख्य गेट से आजाद चौक, पंजाब नेशनल बैंक के पीछे से राजीव गांधी चौक होते हुए आजाद चौक, चुआबाग वी-मार्ट से लल्लू पोखर बजरंगबली मंदिर तक जाने वाली सड़क समेत कई मार्गों पर बड़े-बड़े गड्ढे और जलजमाव की समस्या बनी हुई है। उन्होंने कहा कि शहर की स्थिति ऐसी हो गई है कि यह समझना मुश्किल है कि सड़क में गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क।राजद नेताओं ने आरोप लगाया कि नगर निगम, पथ निर्माण विभाग और नगर विकास विभाग की उदासीनता के कारण आम लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि खराब सड़कों के कारण राहगीर, टोटो चालक, स्कूली छात्र-छात्राएं, महिलाएं और व्यवसायी आए दिन दुर्घटनाओं का शिकार हो रहे हैं। उन्होंने राजीव गांधी चौक से निमतल्ला होते हुए गोयनका हॉस्पिटल जाने वाली सड़क और दिलीप बाबू धर्मशाला से पुराबसराय रेलवे ब्रिज तक जलजमाव की समस्या का भी जिक्र किया। नेताओं ने कहा कि बरसात के दिनों में इन इलाकों की स्थिति और खराब हो जाती है।राजद नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि जिला प्रशासन और संबंधित विभागों ने जल्द ही सड़कों की मरम्मत और जलजमाव की समस्या का समाधान नहीं किया तो पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि विपक्ष के रूप में राजद आम लोगों की समस्याओं को लेकर संघर्ष जारी रखेगा।