Munger News: ऋषिकुंड का बदलेगा स्वरूप, शुरू हुआ जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण

Munger News: मुंगेर के ऋषिकुंड गर्मकुंड का वर्षों बाद कायाकल्प शुरू हुआ है। जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के तहत गर्मकुंड को पहले से अधिक बड़ा और आकर्षक बनाया जाएगा। इस कार्य से पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी।

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिले के प्रसिद्ध पर्यटन एवं धार्मिक स्थलों में शुमार ऋषिकुंड के गर्मकुंड का वर्षों बाद कायाकल्प शुरू हो गया है। गर्मकुंड के जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण के लिए निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। योजना के तहत गर्मकुंड को पहले से अधिक बड़ा और आकर्षक बनाया जाएगा, जिससे यहां आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें। कार्य के पहले चरण में गर्मकुंड के उत्तर और दक्षिण छोर पर बने पुराने शेड को तोड़कर हटा दिया गया है। इन शेडों को हटाने के बाद तालाब का विस्तार किया जाएगा, ताकि गर्म जल वाले कुंड का क्षेत्रफल बढ़ सके। इसके साथ ही कुंड के आसपास का परिसर भी आधुनिक स्वरूप में विकसित किया जाएगा। स्थानीय लोगों रमेश कुमार सिह, मनोज सिंह, बिपिन कुमार मंडल आदि ने कहा कि ऋषिकुंड अपनी प्राकृतिक गर्म जलधारा के कारण बिहार ही नहीं, बल्कि पड़ोसी राज्यों के लोगों के बीच भी प्रसिद्ध है। विशेषकर सर्दियों के मौसम में यहां हजारों लोग स्नान के लिए पहुंचते हैं। लंबे समय से कुंड के जीर्णोद्धार और बेहतर व्यवस्था की मांग की जा रही थी, जिसे अब पूरा किया जा रहा है。

सौंदर्यीकरण की योजनाएं सौंदर्यीकरण के तहत कुंड के आसपास बेहतर बैठने की व्यवस्था, आकर्षक पथ, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य मूलभूत सुविधाओं का भी विकास किए जाने की संभावना है। इससे पर्यटकों को अधिक सुविधाजनक वातावरण मिलेगा और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

स्थानीय लोगों की राय स्थानीय लोगों और दुकानदारों का मानना है कि, गर्मकुंड का नया स्वरूप तैयार होने के बाद यहां आने वाले पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इससे क्षेत्र के छोटे व्यवसायियों, होटल संचालकों और स्थानीय दुकानदारों की आय में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है।

पर्यटन से जुड़े व्यक्तियों की अपेक्षाएं पर्यटन से जुड़े लोगों का कहना है कि, यदि सौंदर्यीकरण के साथ नियमित साफ-सफाई, सुरक्षा और अन्य सुविधाओं का भी ध्यान रखा गया तो ऋषिकुंड बिहार के प्रमुख पर्यटन स्थलों में और अधिक पहचान बना सकेगा। फिलहाल निर्माण कार्य शुरू होने से स्थानीय लोगों में उत्साह का माहौल है और सभी को गर्मकुंड के नए एवं भव्य स्वरूप का इंतजार है।

डीडीसी का बयान बोले डीडीसी:

ऋषिकुंड को बेहतर स्वरूप देने को लेकर कार्य जारी है। कुंड को बेहतर लुक दिया जाएगा। महिला एवं पुरुष के लिये कुंड में अलग-अलग व्यव्स्था रहेगी। ऋषिकुंड के सौंदर्यीकरण का कार्य पूर्ण हो जाने के बाद स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा। जल्द ही जिले के लोगों को बेहतर एवं आकर्षक ऋषिकुंड का तोहफा मिलेगा।

स्थानीय लोगों के विचार अजीत कुमार सिंह, डीडीसी मुंगेर।

क्या कहते हैं स्थानीय लोग:

स्थानीय अजय मंडल ने कहा कि, ऋषिकुंड की पहचान ही गर्मकुंड से है। वर्षों से इसके जीर्णोद्धार की जरूरत महसूस की जा रही थी। अब काम शुरू होने से खुशी है। उम्मीद है कि श्रद्धालुओं को पहले से बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अशोक साह ने कहा कि, पर्यटकों की संख्या बढ़ने से यहां के छोटे दुकानदारों का कारोबार भी बढ़ेगा। सौंदर्यीकरण के बाद ऋषिकुंड पहले से अधिक आकर्षक बनेगा और दूर-दराज से लोग यहां आएंगे। सीमा देवी ने कहा कि, अगर कुंड का विस्तार और साफ-सफाई बेहतर होगी तो यहां स्नान और घूमने का अनुभव और भी अच्छा होगा। पंकज कुमार ने कहा कि, सरकार का यह कदम स्वागत योग्य है। गर्मकुंड का विकास होने से पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और आसपास के लोगों को भी रोजगार के नए अवसर मिलेंगे।