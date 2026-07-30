Munger News: आवास योजना की समीक्षा बैठक, बीडीओ ने जीयो ट्रैकिंग में तेजी लाने के दिए निर्देश

Munger News: टेटियाबंबर, एक संवाददाता। टेटियाबंबर प्रखंड कार्यालय सभागार में गुरुवार को बीडीओ निशा राय की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रखंड के सभी आवास सहायक एवं कार्यपालक सहायकों ने भाग लिया। बैठक में योजना की प्रगति, लंबित मामलों और लाभार्थियों को समय पर लाभ दिलाने को लेकर विस्तृत समीक्षा की गई। बीडीओ ने बताया कि, जिला से प्राप्त आंकड़ों के अनुसार प्रखंड की सात पंचायतों में कुल 27 लाभार्थियों का एनपीसीआई लिंक अबतक नहीं हो सका है। उन्होंने संबंधित आवास सहायकों को निर्देश दिया कि वे अपने-अपने पंचायत क्षेत्रों में जाकर लाभार्थियों से संपर्क करें और जल्द से जल्द उनका एनपीसीआई लिंक पूरा कराएं, ताकि योजना की राशि उनके बैंक खाते में बिना किसी बाधा के भेजी जा सके।

उन्होंने बताया कि अबतक करीब 50 लाभार्थियों के आवास का स्वीकृति कार्य लंबित है। इस पर नाराजगी जताते हुए बीडीओ ने सभी संबंधित कर्मियों को शीघ्र आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर स्वीकृति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। इसके अलावा जिन लाभार्थियों को योजना की दूसरी एवं तीसरी किस्त मिलनी है, उनके आवास निर्माण की जीयो ट्रैकिंग समय पर करने का भी निर्देश दिया गया, ताकि किस्त भुगतान में किसी प्रकार की देरी न हो। उन्होंने कहा कि, प्रधानमंत्री आवास योजना सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसका लाभ पात्र लोगों को समय पर मिले यह सुनिश्चित करना सभी की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी कर्मियों से निर्धारित समय-सीमा के भीतर लंबित कार्यों का निष्पादन करते हुए शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने की अपील की। बैठक में आवास योजना से जुड़े अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई और अधिकारियों को फील्ड में जाकर सत्यापन करने के निर्देश दिए गए।