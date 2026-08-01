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Munger News: सेवानिवृत्ति पर प्रो. रामानुज सिंह को दी गयी भावभीनी विदाई

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर के एसबीएन डिग्री महाविद्यालय में भूगोल विभाग के प्रोफेसर रामानुज सिंह के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित किया गया। महाविद्यालय परिवार ने उन्हें भावभीनी विदाई दी। प्रो. सिंह ने अपनी सेवाओं के दौरान शैक्षणिक परिणामों में सुधार और सभी के साथ मिलकर कार्य करने में अपनी विशेषता दिखाई।

Munger News: सेवानिवृत्ति पर प्रो. रामानुज सिंह को दी गयी भावभीनी विदाई

Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता। एसबीएन डिग्री महाविद्यालय में भूगोल विभाग के प्रोफेसर रामानुज सिंह के सेवानिवृत्त होने पर शुक्रवार को महाविद्यालय परिसर में विदाई समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान महाविद्यालय परिवार के सदस्यों ने उन्हें भावभीनी विदाई दी और उनके दीर्घकालीन सेवाकाल के लिए आभार व्यक्त किया। प्रो. रामानुज सिंह ने अपने सेवाकाल के दौरान पठन-पाठन के साथ-साथ महाविद्यालय की शैक्षणिक व्यवस्था में भी विशेष रुचि दिखाई। उनके मार्गदर्शन में भूगोल विषय का शैक्षणिक परिणाम भी बेहतर रहा। वे अपने सरल, सहज एवं मधुर व्यवहार के लिए महाविद्यालय परिवार में लोकप्रिय रहे। उन्होंने सभी शिक्षकों और कर्मचारियों के साथ मिल-जुलकर कार्य किया।

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विदाई समारोह में महाविद्यालय के प्राचार्य ललन कुमार, प्रोफेसर राजीव नयन सहित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी मौजूद रहे। सभी ने प्रो. रामानुज सिंह के स्वस्थ, सुखद एवं उज्ज्वल भविष्य की कामना की। समारोह के दौरान उनके योगदान को याद करते हुए उन्हें सम्मानपूर्वक महाविद्यालय से विदाई दी गई।

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