Munger News: राहत की बारिश: झमाझम बरसे बदरा, खिल उठे किसानों के चेहरे

Munger News: मुंगेर में मंगलवार रात से बारिश शुरू हुई है, जो बुधवार को भी जारी रही। इस बारिश ने धान के खेतों में पानी भर दिया है, जिससे किसानों को राहत मिली है। कृषि वैज्ञानिकों ने सलाह दी है कि अगले दो से तीन दिन तक रासायनिक उर्वरक या कीटनाशकों का छिड़काव न करें।

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता।मंगलवार की रात से शुरू हुआ बादलों का बरसना बुधवार को भी दिन भर जारी रहा। रुक-रुक कर हुई झमाझम बारिश ने लंबे समय से पानी का इंतजार कर रहे किसानों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर दी है। बारिश के कारण जिले के अधिकांश धान के खेतों में पानी लबालब भर गया है, जिससे सूखे की आशंका झेल रहे अन्नदाताओं को बड़ी राहत मिली है। इस बारिश से बचे हुए खेतों में धान की रोपनी के काम में भारी तेजी आने की उम्मीद है। ​बुधवार को 18.8 मिमी दर्ज की गई बारिशः

बुधवार की बारिश का विवरण बुधवार को दिन भर आसमान में छाए बादलों के साथ मेघ गर्जन और गरज-चमक के साथ बारिश होती रही। बुधवार को जिले का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि आद्रता 87 प्रतिशत तक रही। दिन भर में लगभग 18.8 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया और लोगों को उमस भरी गर्मी से बड़ी राहत मिली।

कृषि वैज्ञानिकों की सलाह ​वैज्ञानिक की सलाह: अभी न करें खाद व कीटनाशक का छिड़कावः कृषि विज्ञान केंद्र (केवीके) मुंगेर के वरीय वैज्ञानिक मुकेश कुमार ने मौसम के रुख को देखते हुए किसानों के लिए सतर्कता परामर्श (एडवाइजरी) जारी किया है। उन्होंने किसानों को आगाह करते हुए कहा कि फिलहाल अगले दो से तीन दिनों तक खेतों में किसी भी प्रकार के रासायनिक उर्वरक (खाद) या कीटनाशकों का छिड़काव न करें। लगातार हो रही बारिश और खेतों में जलजमाव के कारण छिड़की गई खाद या दवा पानी में बह जाएगी, जिससे किसानों को आर्थिक नुकसान होगा और इसका पौधों को कोई लाभ नहीं मिल सकेगा। उन्होंने किसानों को खेतों में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखने की भी सलाह दी है।

आगामी मौसम की भविष्यवाणी ​अगले 5 दिनों के मौसम का संभावित पूर्वानुमानः मौसम विभाग से मिली रिपोर्ट के अनुसार, आगामी 5 दिनों तक जिले में आंशिक से पूर्ण रूप से बादल छाए रहने और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी रहेगी:

​6 अगस्त (गुरुवार): गरज-चमक के साथ बारिश और बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 31°C व न्यूनतम 26°C रहेगा। लगभग 15.5 मिमी बारिश और 95% संभावना जताई गई है।

​7 अगस्त (शुक्रवार): पासिंग शावर (रुक-रुक कर हल्की बारिश) के आसार हैं। अधिकतम तापमान 32°C और न्यूनतम 26°C रहने का अनुमान है। लगभग 3.4 मिमी बारिश की संभावना है।

​8 अगस्त (शनिवार): आसमान में बादल छाए रहेंगे और हल्की फुहारें पड़ सकती हैं। तापमान 32°C / 25°C रहेगा और 2.2 मिमी बारिश की संभावना है।

​9 अगस्त (रविवार): बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और कुछ स्थानों पर बोछारें गिरेंगी। अधिकतम तापमान बढ़कर 34°C और न्यूनतम 26°C हो सकता है। 9.9 मिमी वर्षा का अनुमान है।

​10 अगस्त (सोमवार): मौसम मुख्यतः शुष्क व ओवरकास्ट (घने बादल) रहेगा। तापमान बढ़कर 35°C (अधिकतम) और 28°C (न्यूनतम) तक पहुंच सकता है। बारिश की संभावना केवल 5% (0.0 मिमी) रहेगी।

कृषि वैज्ञानिकों ने कहा है कि ​बारिश के इस दौर से जहां धान की बची हुई रोपाई पूरी करने में मदद मिलेगी, वहीं किसानों को सलाह दी गई है कि वे मौसम के मिजाज को ध्यान में रखकर ही कृषि कार्य आगे बढ़ाएं।