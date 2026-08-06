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Munger News: सहयोग शिविर में 148 आवेदन पहुंचे, 137 का मौके पर हुआ निष्पादन

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: मुंगेर, सदर प्रखंड की नौवागढ़ी दक्षिणी पंचायत में सहयोग शिविर का आयोजन हुआ। शिविर में 148 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 137 मामलों का तत्काल समाधान किया गया। धरहरा प्रखंड में भी शिविर आयोजित हुआ जहाँ 123 आवेदन आए और कई का समाधान हुआ। टेटियाबंबर और जमालपुर में भी शिविर का सफल आयोजन हुआ, जहाँ बड़ी संख्या में समस्याओं का समाधान किया गया।

Munger News: सहयोग शिविर में 148 आवेदन पहुंचे, 137 का मौके पर हुआ निष्पादन

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। सदर प्रखंड की नौवागढ़ी दक्षिणी पंचायत स्थित पंचायत भवन में बुधवार को सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता डीआरडीए निदेशक अमरेश सिंह ने की, जबकि संचालन प्रखंड विकास पदाधिकारी विश्वजीत कुमार तिवारी ने किया। शिविर में पंचायत की मुखिया प्रमिला देवी, सरपंच उर्मिला देवी, पूर्व मुखिया रविन्द्र मंडल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए गए। कुल 148 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 137 मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर लोगों को राहत दी गई। वहीं 11 मामलों को जांच एवं आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के लिए लंबित रखा गया है। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को लंबित मामलों का शीघ्र निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।

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सहयोग शिविर: बारिश के बीच छाता लगाकर डटे रहे कर्मी, 123 आवेदन आए

सहयोग शिविर ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच

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धरहरा, एक संवाददाता। धरहरा प्रखंड की महरना पंचायत में बुधवार को आयोजित सहयोग शिविर में विभिन्न सरकारी योजनाओं से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए ग्रामीणों की भीड़ रही। शिविर का उद्घाटन विधायक नचिकेता मंडल, जदयू जिलाध्यक्ष सौरभ निधि, वरीय उपसमाहर्ता कुमारी खुशबू एवं मुखिया रेखा देवी ने किया। विधायक ने कहा कि सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि सहयोग शिविर ग्रामीणों की समस्याओं के त्वरित समाधान का प्रभावी मंच बन रहा है।

शिविर में समस्या को ले ग्रामीणों ने दिए आवेदन

शिविर में विभिन्न विभागों से संबंधित कुल 123 आवेदन प्राप्त हुए। कई मामलों का मौके पर ही निष्पादन कर दिया गया, जबकि शेष आवेदनों के शीघ्र निस्तारण का आश्वासन संबंधित अधिकारियों ने दिया। शिविर में बीडीओ रश्मि भारती, सीओ बिरेंद्र कुमार, पीओ कुमार सुंदरम, बीपीआरओ अनीशा कुमारी, सीडीपीओ अमृता रंजन, बीएओ अशोक प्रियदर्शी सहित विभिन्न विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी उपस्थित रहे। लगातार हो रही बारिश का असर सहयोग शिविर पर भी देखने को मिला। बारिश से बचने के लिए विभिन्न विभागों के स्टॉल पर तैनात कर्मी छाता लगाकर लोगों के आवेदन स्वीकार करते और उनका निष्पादन करते नजर आए। विशेष रूप से स्वच्छ भारत मिशन के काउंटर पर प्रखंड समन्वयक (ब्लॉक कोऑर्डिनेटर) अनंत पांडे एवं अन्य कर्मी बारिश के बीच छाते की आड़ में लगातार लोगों की समस्याएं सुनते और आवेदन संबंधी कार्य करते रहे।

टेटियाबंबर में सहयोग शिविर का आयोजन

टेटियाबंबर, एक संवाददाता। आम नागरिकों की समस्याओं और शिकायतों के त्वरित समाधान के उद्देश्य से बुधवार को टेटियाबंबर प्रखंड कार्यालय परिसर में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन एसडीएम राजीव रौशन, भूमि सुधार उपसमाहर्ता हलेंद्र कुमार, बीडीओ निशा राय, सीओ अर्चना कुमारी, हवेली खड़गपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार, टेटियाबंबर थानाध्यक्ष मुकेश कुमार केहरी एवं राजस्व पदाधिकारी विकास कुमार ने किया।

उद्घाटन के बाद अधिकारियों ने उपस्थित ग्रामीणों को शिविर के उद्देश्य और राज्य सरकार की जनहितकारी योजनाओं की जानकारी दी। शिविर में प्रखंड की सभी सात पंचायतों से लोग अपनी समस्याओं को लेकर आवेदन दिए। मौके पर संबंधित विभागों के पदाधिकारियों ने कई मामलों का निष्पादन किया, जबकि शेष आवेदनों के शीघ्र निपटारे का आश्वासन दिया गया। बीडीओ निशा राय ने कहा कि, राज्य सरकार की मंशा है कि आम लोगों को अपनी समस्याओं के समाधान के लिए कार्यालयों का बार-बार चक्कर न लगाना पड़े। सहयोग शिविर के माध्यम से विभिन्न विभागों की सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जा रही हैं।

सिंघिया सहयोग शिविर में उमड़ा जनसैलाब

सिंघिया सहयोग शिविर में उमड़ा जनसैलाब, 202 में 190 आवेदनों का मौके पर निष्पादन

18 विभागों ने एक ही छत के नीचे दी सरकारी सेवाएं, आयुक्त व डीडीसी ने लिया जायजा

जमालपुर, निज प्रतिनिधि।

जमालपुर में शिविर का निरीक्षण आयुक्त, उप विकास आयुक्त (डीडीसी), डायरेक्टर एनईपी तथा जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी समेत कई वरीय अधिकारियों ने किया। इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों के साथ प्रखंड स्तर के सभी विभागों के पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे। अधिकारियों ने विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण कर लोगों से संवाद किया तथा संबंधित अधिकारियों को शिकायतों का त्वरित निष्पादन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। तथा मौके पर 202 आवेदन में 190 मामलों का निष्पादन कर दिया गया। शेष 12 आवेदनों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दिया गया। मौके पर जमालपुर प्रखंड विकास पदाधिकारी श्वेता कुमारी, जमालपुर सीओ प्रीति कुमारी तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉ. अशोक पासवान ने भी शिविर का निरीक्षण किया।

सामान्य प्रश्न

सहयोग शिविर का आयोजन कब हुआ था?
सहयोग शिविर का आयोजन बुधवार को किया गया था।
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