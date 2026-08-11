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Munger News: चालू इंजन से प्रेशर पाइप खोल रहा था शातिर चोर, आरपीएफ ने मंुगेर स्टेशन पर रंगेहाथ दबोचा

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: जमालपुर रेलवे स्टेशन पर एक शातिर चोर, मो. अफजल, को आरपीएफ ने रंगेहाथ पकड़ लिया। वह चालू रेल इंजन से 40 फीट न्यूमेटिक कॉपर पाइप चुरा रहा था। आरपीएफ उसकी आपराधिक गतिविधियों की जांच कर रही है। इससे पहले भी स्टेशन पर इसी प्रकार की चोरी के कई मामले सामने आए थे।

Munger News: चालू इंजन से प्रेशर पाइप खोल रहा था शातिर चोर, आरपीएफ ने मंुगेर स्टेशन पर रंगेहाथ दबोचा

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि।मुंगेर रेलवे स्टेशन पर खड़े चालू रेल इंजन से रेलवे संपत्ति चोरी करने की कोशिश कर रहे एक शातिर चोर को आरपीएफ ने रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपित वासुदेवपुर थाना क्षेत्र के चुरंबा निवासी मो. डोमन का पुत्र मो. अफजल है। उसके पास से करीब 40 फीट 10 एमएम न्यूमेटिक कॉपर पाइप भी बरामद किया गया। आरपीएफ अब आरोपित के आपराधिक इतिहास और चोरी की अन्य घटनाओं में उसकी संलिप्तता की जांच कर रही है। आरपीएफ यार्ड पोस्ट जमालपुर के इंस्पेक्टर सुजीत कुमार यादव ने बताया कि सोमवार को मुंगेर स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान लोको पायलट लक्ष्मण कुमार की नजर रेलवे परिसर में एक व्यक्ति पर पड़ी, जो रेल इंजन से कॉपर पाइप काटकर खोल रहा था।

उन्होंने तत्काल शोर मचाकर आरपीएफ को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही ड्यूटी पर तैनात हेड कांस्टेबल मनीराम, कांस्टेबल नरेश यादव एवं संतोष कुमार मौके पर पहुंचे और घेराबंदी कर आरोपित मोहम्मद अफजल को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से करीब 40 फीट न्यूमेटिक कॉपर पाइप बरामद हुआ।गौरतलब है कि इससे पहले 6 अगस्त 2026 को जमालपुर आरपीएफ ने रेल इंजनों से न्यूमेटिक कॉपर पाइप चोरी के मामले का खुलासा करते हुए चोरी की संपत्ति खरीदने वाले रिसीवर समेत दो आरोपितों को गिरफ्तार किया था। सीआईबी, आरपीएफ एवं स्थानीय पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में करीब 60 फीट चोरी की कॉपर पाइप बरामद हुई थी। आरपीएफ के सहायक सुरक्षा आयुक्त हीरा सिंह ने बताया था कि 31 जुलाई से 3 अगस्त के बीच जमालपुर यार्ड में खड़े विभिन्न रेल इंजनों से 117 फीट 10 एमएम न्यूमेटिक कॉपर पाइप चोरी हुई थी। मामले में सीआईबी प्रभारी सुधांशु कुमार सुधा एवं आरपीएफ इंस्पेक्टर सुजीत कुमार यादव के नेतृत्व में टीम ने कार्रवाई करते हुए रिसीवर लाल कुमार और आरोपी संजीव मल्लिक को गिरफ्तार किया था। वहीं छोटू मल्लिक सहित अन्य आरोपित अब भी फरार हैं।

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