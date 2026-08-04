Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

Munger News: काली पहाड़ी समीप की जमीन पर रेलवे और नगर परिषद आमने-सामने, स्वामित्व को लेकर बढ़ा विवाद

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
Follow us on Google News
share

Munger News: फोटो जेएमपी: 5: काली पहाड़ी स्थित विवादित भूमि का निरीक्षण करते अंचलाधिकारी, नगर परिषद एवं रेलवे के अधिकारी

Munger News: काली पहाड़ी समीप की जमीन पर रेलवे और नगर परिषद आमने-सामने, स्वामित्व को लेकर बढ़ा विवाद

Munger News: जमालपुर, निज प्रतिनिधि। काली पहाड़ी स्थित नगर परिषद के कचरा डंपिंग स्थल के समीप भूमि के स्वामित्व को लेकर रेलवे और नगर परिषद के बीच विवाद गहरा गया है। दोनों विभागों ने संबंधित जमीन पर अपना-अपना दावा पेश किया है। इससे मौके पर कुछ समय तक असमंजस की स्थिति बनी रही और मामला प्रशासन तक पहुंच गया। सूचना मिलने पर प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इधर, सोमवार को जमालपुर की अंचलाधिकारी प्रीति कुमारी के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने विवादित स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान नगर परिषद की ओर से प्रेम शंकर, सफाई निरीक्षक सत्यनारायण मंडल, सोनम राज तथा रेलवे की ओर से आईडब्ल्यूओ दिनेश मंडल सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

अधिकारियों ने स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया तथा दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत भूमि संबंधी अभिलेखों, नक्शों और दस्तावेजों की जांच की। इस बावत सीओ प्रीति कुमारी ने बताया कि संबंधित भूमि का नक्शा रेलवे को उपलब्ध करा दिया गया है। रेलवे विभाग अपने अभिलेखों के आधार पर इसकी जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगा। रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विवादित भूमि पर वास्तविक स्वामित्व रेलवे का है या नगर परिषद का। वहीं नगर परिषद के परियोजना पदाधिकारी प्रेम शंकर ने बताया कि दोनों विभागों के दस्तावेजों का मिलान और सत्यापन किया जा रहा है। सभी अभिलेखों की निष्पक्ष जांच पूरी होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।गौरतलब है कि नगर परिषद जमालपुर प्रशासन ने बीते वर्षों पूर्व कचरा अपशिष्ठ प्रबंधन को लेकर डंपिंग यार्ड की निर्माण बरियाकोल सुरंग के समीप न्यू जमालपुर डिपो सह कोचिंग यार्ड के पास किया था। लेकिन अब इससे सटे हुए रेलवे ने बड़ा प्रोजेक्ट के अनुसार पिट लाइन निर्माण करने सहित कोचिंग डिपो तैयार करने में जुटा है। ऐसे में रेलवे ने इसके विस्तार के लिए पहाड़ से सटे जमीन तक करना चाहते हैं, हालांकि पूर्व से नप प्रशासन का दावा रहा है। अब दोनों के दस्तावेजों के अनुसार ही यह निर्णय हो पाएगा कि जमीन आखिर की किसकी मालिकाना होगी।

Hindustan | Bureau

लेखक के बारे में

Hindustan | Bureau

हिन्दुस्तान भारत का एक प्रतिष्ठित हिंदी समाचार-पत्र है, जिसकी स्थापना 1936 में महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की थी। स्वतंत्रता आंदोलन की विरासत को समेटे यह प्रकाशन आज भारत के सर्वाधिक पढ़े जाने वाले हिंदी समाचार-पत्रों में दूसरे स्थान पर है। WAN-IFRA के अनुसार, 2016 में 'हिन्दुस्तान' विश्व के शीर्ष 13 सर्वाधिक प्रसारित अखबारों में शामिल था। हर रोज 5 राज्‍यों सह‍ित देश की राजधानी द‍िल्‍ली और एनसीआर (नोएडा, गाज‍ियाबाद, गुरुग्राम) में 23 संस्‍करण प्रकाश‍ित होते हैं। ‘पाठक सर्वोपर‍ि’ हिन्दुस्तान की संपादकीय नीति है। समय पर, शोध और गहन खोजबीन के बाद व‍िस्‍तार से न्‍यूज र‍िपोर्ट प्रकाश‍ित की जाती है। हर खबर में सभी पक्षों और दृष्टिकोणों को संतुलित रूप से पेश किया जाता है।

और पढ़ें
Munger Latest News Jamalpur Munger News अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।