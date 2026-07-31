Munger News: चांदनी देवी का शव दियारा से बरामद, सभी नामजद फरार

Munger News: बरियारपुर, निज संवाददाता। बरियारपुर थानाक्षेत्र के रघुनाथपुर गांव की चांदनी देवी का शव गुरुवार को रघुनाथपुर दियारा से बरामद कर लिया गया। शव दियारा क्षेत्र में कास के जंगल से पुलिस ने बरामद किया। यह जानकारी बरियारपुर थानाध्यक्ष अमरेश कुमार ने दी। गौरतलब हो कि, 26 जुलाई को रघुनाथपुर गांव में 30 वर्षीय विवाहिता महिला चांदनी देवी की पीट-पीटकर हत्या कर शव को गायब कर दिया गया था। इस मामले में मृतक महिला की मां मीना देवी ने बरियारपुर थाना में 11 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी है। इस कांड में मुख्य आरोपी मृतक महिला का पति निक्की मंडल, देवर छोटू मंडल तथा चंदन कुमार सहित अन्य नामजद फरार हैं। पुलिस नामजदों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।

बरियारपुर, निज संवाददाता। बरियारपुर से लेकर घोरघट तक गंगा कटाव तथा गंगा के तेज धार से रोकने के लिए सड़क किनारे जीयो कालीन बिछाने का काम शुरू हो गया है। इससे पानी की तेज धार से सड़क को नुकसान नहीं होगा। मिट्टी भी नहीं धंसेगी। बरियारपुर से घोरघट तक सड़क किनारे जीयो कालीन बिछाने के बाद उसे मिट्टी से भरा जाएगा और घास लगाया जाएगा। कार्य कर रहे उमेश मंडल, मुकेश मंडल अनिल कुमार आदि ने कहा कि जियो कालीन बिछाने का कार्य बरियारपुर से घोरघट तक चल रहा है। इसके बाद मिट्टी बिछाने का काम शुरू होगा।

धरहरा, एक संवाददाता। धरहरा अंचल कार्यालय के आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत एक कर्मी पर जाति प्रमाण पत्र बनाने के नाम पर रिश्वत मांगने, दुर्व्यवहार करने और मारपीट का आरोप लगा है। महरना गांव निवासी चन्दन कुमार ने जिलाधिकारी को लिखित शिकायत देकर मामले की निष्पक्ष जांच कराने और दोषी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। शिकायत मे चन्दन कुमार ने ऑनलाइन माध्यम से जाति प्रमाण पत्र के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ उन्होंने अपनी जमीन का केवाला और पैन कार्ड भी अपलोड किया था। इसके बावजूद उनका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। कारण जानने के लिए वह धरहरा अंचल कार्यालय स्थिति आरटीपीएस काउंटर पहुंचे, जहां उन्हें बताया गया कि केवाला कैथी लिपि में होने के कारण आवेदन स्वीकृत नहीं किया जा सकता। आवेदक का आरोप है कि, उन्होंने आरटीपीएस काउंटर पर कार्यरत सन्नी कुमार को बताया कि संबंधित फॉर्म भरने की अंतिम तिथि होने के कारण प्रमाण पत्र की तत्काल आवश्यकता है। आरोप है कि इस पर कर्मी ने 300 रुपये देने पर उसी दिन जाति प्रमाण पत्र बनाकर देने की बात कही। शिकायतकर्ता ने रुपये देने से इन्कार करने पर उनके साथ गाली-गलौज, धक्का-मुक्की और मारपीट की गई। साथ ही सरकारी कार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में फंसाने की धमकी दी गई। पीड़ित ने 112 डायल कर पुलिस को बुलाई। वही इस संबंध में अंचलाधिकारी वीरेंद्र कुमार ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। यदि जांच में आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित कर्मी के विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उक्त कर्मी के विरुद्ध पूर्व में भी शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसे हटाने के लिए जिलाधिकारी को पहले ही अनुशंसा भेजी जा चुकी है।