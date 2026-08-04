Munger News: हुजूर! सड़क दुर्घटना में पति की मौत के बाद अब तक नहीं मिला है मुआवजा...

Munger News: मुंगेर में जिलाधिकारी निखिल धनराज ने आम जनता की समस्याओं का समाधान करने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान वार्ड 24 के पार्षद और ग्रामीणों ने सड़कें, सरकारी मुआवजा और भूमि विवाद सहित कई मुद्दों पर शिकायतें कीं। डीएम ने अधिकारियों को सभी शिकायतों के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए निर्देश दिया।

Munger News: ​मुंगेर, निज संवाददाता। आम जनता की समस्याओं के त्वरित और पारदर्शी समाधान को लेकर सोमवार को समाहरणालय परिसर में जिलाधिकारी निखिल धनराज ने जन सुनवाई का आयोजन किया। इस दौरान फरियादियों की भारी भीड़ उमड़ी। डीएम ने एक-एक कर सभी लोगों की शिकायतों को गंभीरता से सुना और संबंधित अधिकारियों को समय सीमा के भीतर निष्पादन का सख्त निर्देश दिया।

जन समस्याओं पर ध्यान जन सुनवाई के दौरान प्राप्त अधिकांश आवेदन भूमि विवाद, अवैध अतिक्रमण, दाखिल-खारिज और राजस्व से जुड़े रहे। फरियादियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। इसके अलावा कई अन्य विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर भी शिकायतें दर्ज कराई गईं। ​सड़क, मुआवजा और बकाया राशि की मांगः जन सुनवाई के दौरान प्राप्त अधिकांश आवेदन भूमि विवाद, अवैध अतिक्रमण, दाखिल-खारिज और राजस्व से जुड़े रहे। फरियादियों ने अपनी पीड़ा बताते हुए न्याय की गुहार लगाई। इसके अलावा कई अन्य विभागों की कार्यप्रणाली को लेकर भी शिकायतें दर्ज कराई गईं। ​सड़क, मुआवजा और बकाया राशि की मांगः

​जमालपुर फरीदपुर (वार्ड 24) के पार्षद प्रियांशु कुमार और ग्रामीणों ने पीसीसी के बजाय कालीकरण सड़क बनाने का अनुरोध किया। चकहासिम निवासी नासरीन परवीन ने सड़क दुर्घटना में पति की मौत के बाद सरकारी मुआवजे के भुगतान की मांग की। बड़ी दौलतपुर के निशांत कुमार ने पीएचईडी विभाग द्वारा कराए गए काम का बकाया दिलाने का आवेदन दिया। पुरानी चौक खड़गपुर की पूजा कुमारी ने खरीदी गई जमीन पर गोतिया द्वारा जानबूझकर विवाद पैदा करने का आरोप लगाया।

अधिकारियों को दी गई सख्त निर्देश ​लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाईः तमाम आवेदनों की समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निष्पादन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामलों की निष्पक्ष जांच कर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने दोहराया कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के पारदर्शी निराकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। ​लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाईः तमाम आवेदनों की समीक्षा के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों को कड़े शब्दों में हिदायत दी। उन्होंने कहा कि जन शिकायतों के निष्पादन में किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मामलों की निष्पक्ष जांच कर गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित किया जाए। डीएम ने दोहराया कि जिला प्रशासन आम नागरिकों की समस्याओं के पारदर्शी निराकरण के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।