Munger News: शिविर में बीडीओ ने दर्जनों मामलों का किया निष्पादन
Munger News: खड़गपुर में सोमवार को आयोजित जनशिकायत शिविर में लोगों ने अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भाग लिया। सामाजिक सुरक्षा पेंशन और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़े कई मामलों का निपटारा किया गया। बीडीओ संजय कुमार ने अधिकारियों को समस्याओं के त्वरित समाधान के निर्देश दिए। नागरिकों ने शिविर की सराहना की और इसे नियमित रूप से जारी रखने की मांग की।
Munger News: हवेली खड़गपुर, निज संवाददाता। प्रत्येक सोमवार को प्रखंड कार्यालय में आयोजित जनशिकायत शिविर में लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे। इस दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड सहित विभिन्न विभागों से जुड़े दर्जन भर आवेदनों का मौके पर ही निष्पादन किया गया। वीडियो ने संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों की जांच कर जल्द निपटारा करने का निर्देश दिया। जानकारी देते हुए बीडीओ संजय कुमार ने बताया कि आम लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि शिविर का उद्देश्य आमजन को कार्यालयों का चक्कर लगाने से राहत दिलाना और पारदर्शी तरीके से शिकायतों का निपटारा करना है।लोगों
ने शिविर की पहल की सराहना की और इसे नियमित रूप से जारी रखने की मांग की।
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