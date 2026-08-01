Munger News: मुंगेर में लगा जनता दरबार: अधिकारियों को मिले कड़े निर्देश, आवेदनों के त्वरित निष्पादन का हुक्म

Munger News: मुंगेर में 'जनता के दरबार' का आयोजन किया गया, जिसमें अधिकारियों ने फरियादियों की समस्याएँ सुनीं। जिलाधिकारी ने सरकारी मुआवजा का भुगतान न होने पर त्वरित कार्रवाई का आदेश दिया। अन्य शिकायतों में धोबी घाट सौंदर्यीकरण और कानून व्यवस्था के मामलों पर भी विचार किया गया।

Munger News: मुंगेर, निज संवाददाता।समाहरणालय और प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में शुक्रवार को 'जनता के दरबार' का आयोजन किया गया। इस दौरान फरियादियों की लंबी कतारें देखी गईं, जहां अधिकारियों ने लोगों की समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना और संबंधित विभागीय अधिकारियों को समयबद्ध जांच व त्वरित निष्पादन का कड़ा निर्देश दिया। ​समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में जिलाधिकारी निखिल धनराज ने 'जनता के दरबार में जिलाधिकारी' कार्यक्रम के तहत कुल 25 आवेदकों की समस्याएं सुनीं। सुनवाई के क्रम में गरीब नगर जमालपुर निवासी अधिक दास ने अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया कि चार माह पूर्व एक वाहन दुर्घटना में उनके बेटे और बहू की दर्दनाक मौत हो गई थी। इतने दिन बीत जाने के बाद भी अब तक उन्हें मिलने वाली सरकारी मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया गया है। इस पर जिलाधिकारी ने तत्काल संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारी को आवेदन की जांच कर नियमानुसार शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया।

समाजसेवा और शिकायतें ​धोबी घाट सौंदर्यीकरण और थाने में प्राथमिकी न दर्ज होने का उठा मामलाः

​जन सुनवाई के दौरान अखिल भारतीय धोबी महासंघ (नगर इकाई, मुंगेर) के अध्यक्ष ने जल जीवन हरियाली योजना के तहत नगर निगम क्षेत्र के मिर्ची तालाब में धोबी घाट निर्माण और उसके सौंदर्यीकरण की मांग उठाई। वहीं, खड़गपुर मधुबन दरियापुर के सोनू कुमार ने शिकायत की कि देशी गोपालन प्रोत्साहन योजना के तहत डेयरी अनुमति पत्र मिलने के बावजूद विभाग द्वारा दुधारू मवेशी उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। कानून-व्यवस्था से जुड़े एक मामले में शास्त्री चौक पूरबसराय के प्रदीप कुमार ने आरोप लगाया कि दबंगों द्वारा उनके घर पर जबरन कब्जा किया जा रहा है, लेकिन पूरबसराय थाना प्रभारी द्वारा इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा रही है। इसके अलावा जमीन विवाद, सामाजिक सुरक्षा, राशन कार्ड और अतिक्रमण से संबंधित कई आवेदन प्राप्त हुए। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि आमजन की समस्याओं का त्वरित और प्रभावी समाधान जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सभी आवेदनों पर पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में भी लगी फरियाद ​दूसरी ओर, प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय में आयुक्त के सचिव सुधीर कुमार (बिहार प्रशासनिक सेवा) ने जनता दरबार का आयोजन कर फरियादियों की शिकायतें सुनीं। इस दौरान मुंगेर जिले से 2 और लखीसराय जिले से 1 आवेदन प्राप्त हुए। ये आवेदन मुख्य रूप से भूमि विवाद, सेवा क्षेत्र और अन्य जनहित के मुद्दों से जुड़े थे। आयुक्त के सचिव ने सभी मामलों पर गंभीरता से सुनवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों को विभागीय नियमों का पालन करते हुए त्वरित कार्रवाई करने और कृत कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।