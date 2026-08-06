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Munger News: उच्च शिक्षा विधेयक-2026 के विरोध में जेएमएस कॉलेज के शिक्षक-कर्मियों ने बांधा काला बिल्ला

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: बिहार राज्य उच्च शिक्षा विधेयक-2026 के खिलाफ जेएमएस कॉलेज, मुंगेर के शिक्षकों और कर्मियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध-प्रदर्शन किया। उन्होंने विधेयक को वापस लेने की मांग की। इसमें कॉलेज के सभी शिक्षक और कर्मचारी शामिल थे, जिन्होंने आंदोलन का समर्थन किया।

Munger News: उच्च शिक्षा विधेयक-2026 के विरोध में जेएमएस कॉलेज के शिक्षक-कर्मियों ने बांधा काला बिल्ला

Munger News: मुंगेर, एक संवाददाता। बिहार राज्य उच्च शिक्षा विधेयक-2026 के विरोध में बुधवार को जेएमएस कॉलेज, मुंगेर के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मियों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा समिति के बैनर तले काला बिल्ला लगाकर विरोध-प्रदर्शन किया। इस दौरान शिक्षकों एवं कर्मियों ने विधेयक के प्रति अपनी असहमति जताते हुए इसे वापस लेने की मांग की। कार्यक्रम में कॉलेज इकाई मोर्चा समिति के संरक्षक डॉ. सत्यदित्य सिंह, संयोजक डॉ. रंजन कुमार सिंह, कर्मचारी संघ के संरक्षक निशुतोष कुमार 'निशु', संयोजक शाह अजीजूर रहमान तथा सह-संयोजक सतीश कुमार सहित कॉलेज के सभी शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी मौजूद रहे। सभी ने एकजुट होकर आंदोलन के प्रति अपना समर्थन व्यक्त किया।

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