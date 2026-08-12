Munger News: शास्त्रीय संगीत में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रियंका सम्मानित
Munger News: फोटो कैप्शन-11,: मंगलवार को सदर प्रखंड कार्यालय परिसर में .शास्त्रीय संगीत में गोल्ड मेडल जीतने वाली प्रियंका को सम्मानित करते बीडीओ विश्वजीत तिवारी
Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि हासिल कर मुंगेर विश्वविद्यालय की ओर से गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाली सदर प्रखंड की कटरिया गांव की प्रियंका कुमारी को सम्मानित किया गया। प्रियंका की इस उपलब्धि पर सदर प्रखंड के बीडीओ विश्वजीत कुमार तिवारी ने समारोह आयोजित कर उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बीडीओ विश्वजीत कुमार तिवारी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र की प्रतिभाओं के लिए संसाधनों की कमी कभी भी उनकी सफलता में बाधा नहीं बन सकती। लगन, अनुशासन और निरंतर अभ्यास के बल पर युवा किसी भी क्षेत्र में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं।
प्रियंका ने शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में गोल्ड मेडल हासिल कर न केवल अपने परिवार, बल्कि कटरिया गांव और पूरे प्रखंड का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि ऐसी प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने से अन्य युवाओं को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। सम्मान समारोह में प्रियंका के परिजनों ने खुशी जताते हुए कहा कि उनकी मेहनत और संगीत के प्रति समर्पण का यह सुखद परिणाम है। प्रियंका ने भी अपनी सफलता का श्रेय माता-पिता, गुरुजनों और परिवार के सहयोग को दिया। मौके पर प्रियंका के परिजनों सहित कई गणमान्य लोग और ग्रामीण मौजूद थे।
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