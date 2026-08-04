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Munger News: बिजली संकट गहराया, उपभोक्ताओं ने जताई नाराजगी

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: बरियारपुर प्रखंड में बिजली आपूर्ति की स्थिति बिगड़ती जा रही है। सुबह और शाम के समय लगातार बिजली कटौती के कारण लोग परेशान हैं। घर के कार्य, बच्चों की पढ़ाई और दैनिक गतिविधियाँ प्रभावित हो रही हैं। स्थानीय उपभोक्ता जिला प्रशासन से नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति की मांग कर रहे हैं।

Munger News: बिजली संकट गहराया, उपभोक्ताओं ने जताई नाराजगी

Munger News: बरियारपुर, निज संवाददाता। बरियारपुर प्रखंड में बिजली आपूर्ति की स्थिति लगातार बदतर बनी हुई है। सुबह और शाम के समय लगातार बिजली कटौती से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अनियमित बिजली आपूर्ति के कारण उपभोक्ताओं को अंधेरे में रहना पड़ता है और दैनिक कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि सुबह बिजली नहीं रहने से घरेलू कार्यों में बाधा आती है, जबकि शाम के समय कटौती होने से बच्चों की पढ़ाई और अन्य जरूरी काम प्रभावित होते हैं। दोपहर में भी कई बार घंटों बिजली गुल रहने से भीषण गर्मी में लोगों की परेशानी बढ़ जाती है।

बिजली उपभोक्ता महेश कुमार, प्रवीण कुमार और शैलेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि, रात में भी कई बार बिजली कटने से काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने जिला प्रशासन से बिजली व्यवस्था में सुधार की मांग की है। इधर, कल्याणपुर फीडर से जुड़े क्षेत्रों में भी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। उपभोक्ताओं के अनुसार कल्याणपुर, फुलकिया, नीरपुर और नया छावनी समेत कई गांवों में दो दिन पहले पूरे दिन बिजली आपूर्ति बाधित रही। उपभोक्ता रजनीश कुमार ने बताया कि कल्याणपुर फीडर से अक्सर लंबे समय तक बिजली गुल रहती है, जिससे लोगों को हर एक-दो दिन पर पूरे दिन परेशान होना पड़ता है। उन्होंने विद्युत विभाग से नियमित और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने की मांग की है।

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