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Munger News: युवती को अगवा करने मामले में तीन पर केस

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में शादी के इरादे से एक युवती का अपहरण करने के मामले में पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित के परिवार के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस युवती की बरामदगी के लिए जांच कर रही है।

Munger News: युवती को अगवा करने मामले में तीन पर केस

Munger News: हवेली खड़गपुर, एक संवाददाता। हवेली खड़गपुर थाना क्षेत्र में शादी की नीयत से युवती को अगवा किए जाने मामले में पीड़ित के परिजनों की ओर से हवेली खड़गपुर थाना में लिखित आवेदन के आधार पुलिस ने तीन व्यक्ति पर प्राथमिकी दर्ज किया है। उपरोक्त बातों की जानकारी देते हुए हवेली खड़गपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि पीड़ित पक्ष की ओर से दिए गए आवेदन के आधार पर अज्ञात के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अनुसंधान शुरू कर दिया है और युवती की बरामदगी का प्रयास कर रही है।

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