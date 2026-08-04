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Munger News: हाजत से अभियुक्त फरार, पुनः गिरफ्तार कर भेजा जेल

By Hindustan | Bureau
हिन्दुस्तान, मुंगेर
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Munger News: असरगंज थाना में सोमवार को सुनील मंडल नामक अपराधी हाजत से भाग गया। उसे मारपीट के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उसकी फरारी की सूचना पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक घंटे के अंदर उसे पुनः गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। थानाध्यक्ष विपुल कुमार ने बताया कि एक छोटी खिड़की के माध्यम से वह भाग निकला।

Munger News: हाजत से अभियुक्त फरार, पुनः गिरफ्तार कर भेजा जेल

Munger News: असरगज, निज संवाददाता। असरगंज थाना के हाजत से सोमवार को फरार हो गया,जिसे पुलिस ने एक घंटे के अंदर पुनः गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार असरगंज थानाक्षेत्र के विक्रमपुर गांव निवासी सुनील मंडल को मारपीट के एक मामले में गिरफ्तार कर हाजत में रखा गया था। सोमवार की सुबह उसके फरार होने की खबर से थाना में हड़कंप मच गया। लेकिप पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक घंटे के अंदर उसे खोजकर पकड़ लिया। इस संबंध में असरगंज थानाध्यक्ष विपुल कुमार ने बताया कि, हाजत में एक छोटी सी खिड़की है। इसी का फायदा उठाकर अभियुक्त भाग निकला, जिसे पुन: गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया।

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