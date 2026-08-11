Munger News: कार लूट मामले में दो गिरफ्तार
Munger News: हेमजापुर थाना क्षेत्र में दो दिन पहले हुई कार लूट में पुलिस ने दो आरोपितों, गौरव कुमार और शैलेश कुमार, को गिरफ्तार किया है। दोनों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और पहले से कार लूटने की योजना बनाई थी। अन्य आरोपितों की पहचान सीसीटीवी फुटेज से की जा रही है।
Munger News: हेमजापुर,संवाद सूत्र। हेमजापुर थाना क्षेत्र दो दिन पहले कार लूट मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान शिवकुंड छर्रापट्टी निवासी अरुण यादव के पुत्र गौरव कुमार उर्फ डावर तथा फरदा प्रेम टोला निवासी स्व. पंकज यादव के पुत्र शैलेश कुमार के रूप में हुई है। पुलिस की पूछताछ की पूछताछ में दोनों ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की। पुलिस के अनुसार, कार लूटने की योजना पहले से बनाई गई थी। इसके बाद दोनों अन्य साथियों के साथ मिलकर वारदात को अंजाम देने पहुंचे थे। थानाध्यक्ष नीरज कुमार ने बताया कि कार लूटकांड में दो आरोपितों को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।
सीसीटीवी फुटेज के आधार पर घटना में शामिल अन्य बदमाशों की पहचान की जा रही है। उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी चल रही है। जल्द ही घटना में शामिल सभी बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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