Munger News: मुंगेर में हरियाली बढ़ाने की कवायद, संरक्षण पर सवाल

Munger News: मुंगेर जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए पिछले 5 वर्षों में 20 लाख से अधिक पौधों का रोपण किया गया है। हालांकि, पौधों के संरक्षण में कमी और देखभाल न होने के कारण 30 से 40 प्रतिशत पौधे सूख गए हैं। सही आंकड़ों की कमी के कारण यह ज्ञात नहीं है कि कितने पौधे जीवित हैं।

Munger News: मुंगेर, निज प्रतिनिधि। जिले में हरियाली का दायरा बढ़ाने के लिए हर साल बड़े पैमाने पर पौधरोपण अभियान चलाया जा रहा है। वन विभाग के साथ मनरेगा, जीविका और पंचायत स्तर से भी पौधे लगाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर जिले के विभिन्न क्षेत्रों में पिछले 5 वर्षों में 20 लाख से भी अधिक पौधे लगाए गए , लेकिन पौधरोपण के बाद उनके संरक्षण और नियमित देखभाल की व्यवस्था अभियान की सफलता पर सवाल खड़े कर रही है। मनरेगा के तहत कई स्थानों पर लगाए गए पौधों के सूखने और देखभाल के अभाव की शिकायतें अक्सर सामने आती रही हैं। वन रक्षी के बावजूद 30 से 40 प्रतिशत पौधे उचित रख -रखाव के आभाव में सूख गए। वन विभाग की ओर से वन क्षेत्र के अलावा किला परिसर स्थित सड़क किनारे, सरकारी परिसरों और अन्य उपयुक्त स्थानों पर पौधरोपण तो हुआ है बावजूद पौधरोपण के बाद पौधों की नियमित सिंचाई, सुरक्षा, घेराबंदी और देखभाल को लेकर विभाग संवेदनशील नहीं हैं。

पौधे लगे, लेकिन कितने जीवित हैं, इसकी नहीं होती निगरानी: पौधरोपण अभियान की सफलता सिर्फ लगाए गए पौधों की संख्या से नहीं मापी जा सकती। असली कसौटी यह है कि एक, दो और तीन साल बाद इनमें कितने पौधे जीवित हैं। यदि पौधों की नियमित सिंचाई और सुरक्षा नहीं हुई तो शुरुआती खर्च के बाद बड़ी संख्या में पौधे सूख सकते हैं। इससे हर साल नए पौधे लगाने पर होने वाला खर्च भी स्थायी हरियाली में तब्दील नहीं हो पाती। मनरेगा से कराए गए पौधरोपण का पंचायतवार भौतिक सत्यापन भी नहीं कराया गया है। किस पंचायत में किस स्थान पर कितने पौधे लगाए गए, उनमें कितने जीवित हैं और उनके रखरखाव पर कितना खर्च हुआ, इसका सार्वजनिक रिकॉर्ड भी संभालकर नहीं रखा जाता है।

तटबंधों के किनारे पौधरोपण पर भी जोर जरूरी: गंगा के तटबंध और ग्रामीण इलाकों में पौधरोपण को पर्यावरण संरक्षण के साथ-साथ मिट्टी के कटाव से बचाव से भी जोड़ने की जरूरत है। लेकिन जिले में ऐसा नहीं हो रहा है। जबकि तटबंधों के किनारे उपयुक्त प्रजातियों की हरित पट्टी विकसित करने से पर्यावरणीय संतुलन कायम रखने में मदद मिल सकती है। लेकिन कई स्थानों पर पौधरोपण और उसके बाद संरक्षण की प्रभावी व्यवस्था मुंगेर जिले में नहीं दिखती।

दावों से आगे जमीन पर परिणाम की जरूरत: वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जिले में पौधरोपण और वन संरक्षण का काम लगातार जारी है। स्थानीय प्रजातियों के पौधों को प्राथमिकता देने के साथ लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। विभाग के अनुसार जनभागीदारी से पौधों के संरक्षण को मजबूत किया जा सकता है। अब जरूरत पौधरोपण के आंकड़ों के साथ जीवित पौधों का आंकड़ा सार्वजनिक करने की है। योजना और पंचायतवार पौधों की संख्या, उनकी वर्तमान स्थिति और जीवित रहने की दर सामने आने पर ही स्पष्ट होगा कि मुंगेर में हरियाली बढ़ाने की कवायद का वास्तविक असर जमीन पर कितना है।