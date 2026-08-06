Munger News: पहलाम के साथ संपन्न हुआ चेहल्लुम

Munger News: असरगंज में मंगलवार रात चेहल्लुम का पर्व शांति से मनाया गया। जुलूस के दौरान युवा करतब प्रदर्शन करते रहे। दूसरी ओर, बुधवार को चौरगांव में गैस पाइप लीक से आग लगने से एक लाख रुपये का नुकसान हुआ, जबकि धरहरा में एक सामान लदी ई-रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हो गई।

Munger News: असरगंज, निज संवाददाता। असरगंज प्रखंड में मंगलवार देर रात चेहल्लुम का पर्व आपसी सौहार्द के साथ देर रात संपन्न हो गया। प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत विक्रमपुर अल्पसंख्यक टोला, जलालाबाद चरसा गोदाम सहित विभिन्न क्षेत्रों से चेहल्लुम का जुलूस निर्धारित मार्गों से शांतिपूर्वक निकाला गया। जुलूस के दौरान प्रखंड कार्यालय के समीप लदौआ मोड़ पर युवाओं ने पारंपरिक करतबों का प्रदर्शन किया। जिसे देखने के लिए स्थानीय लोगों की भीड़ लगी रही। कर्बला मैदान में पहलाम किया। विधि व्यवस्था को लेकर थानाध्यक्ष विपुल कुमार के नेतृत्व में पुलिस बल तैनात रहे। जुलूस में मोहम्मद आजम ,मोहम्मद मुन्ना,मोहम्मद इकराम, नवरेज शहबाज सहित बड़ी संख्या में लोग शामिल थे।

गैस पाइप लीक होने से घर में लगी आग, हजारों की क्षति असरगंज,निसं.। असरगंज थानाक्षेत्र के चौरगांव उत्तर टोला में बुधवार सुबह गैस पाइप लीक होने से एक घर में आग लग गई। हादसे में करीब एक लाख रुपये मूल्य की घरेलू संपत्ति जलकर राख हो गई। सूचना मिलने पर दमकल की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। जानकारी के अनुसार चौरगांव उत्तर टोला निवासी छोटू कुमार यादव की पत्नी सुबह रसोई में चाय बना रही थीं। इसी दौरान गैस पाइप में रिसाव होने से अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने घर में रखे गोदरेज, पलंग, चौकी, बिस्तर, चादर सहित अन्य घरेलू सामान को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने से आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय ग्रामीणों ने तत्काल असरगंज थाना को सूचना दी। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पीड़ित छोटू कुमार यादव ने बताया कि, आग से करीब एक लाख रुपये की संपत्ति का नुकसान हुआ है। घटना के बाद पीड़ित परिवार ने अंचल कार्यालय में लिखित आवेदन देकर सरकारी सहायता की मांग की है।

रेलवे क्रासिंग के पास सामान लदी ई-रिक्शा पलटी धरहरा, एक संवाददाता। मानगढ़ से धरहरा की ओर आ रही सामान लदी एक ई-रिक्शा बुधवार को धरहरा रेलवे क्रासिंग के समीप अनियंत्रित होकर पलट गई। संयोगवश ई-रिक्शा में कोई यात्री सवार नहीं था और चालक भी सुरक्षित बच गया। घटना के बाद मौके पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। स्थानीय लोगों की मदद से पलटी हुई ई-रिक्शा को सीधा किया गया और सड़क से हटाया गया। हादसे में किसी प्रकार की जनहानि या चालक को चोट नहीं आई। स्थानीय लोगों ने बताया कि रेलवे क्रासिंग के समीप करीब एक माह पहले स्पीड ब्रेकर बनाया गया है। वहीं मानगढ़ की ओर से रेलवे क्रासिंग पार करने वाली सड़क ढलान पर होने के कारण भारी सामान लदे वाहनों का संतुलन अक्सर बिगड़ने का खतरा बना रहता है। इसी कारण सामान से लदी ई-रिक्शा का संतुलन बिगड़ गया और वह पलट गई।