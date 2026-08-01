Munger News: सौहार्दपूर्ण माहौल में मनाएं पर्व, चेहल्लुम को ले शांति समिति की बैठक
Munger News: प्रखंड क्षेत्र में चेहल्लुम और विषहरी पूजा शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की
Munger News: असरगंज, निज संवाददाता। प्रखंड क्षेत्र में चेहल्लुम और विषहरी पूजा शांति और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न कराने को लेकर थाना परिसर में शांति समिति की बैठक थानाध्यक्ष विपुल कुमार की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में थानाक्षेत्र के विभिन्न इमामबाड़ों के खलीफा और विषहरी पूजा समिति के सदस्य उपस्थित थे। थानाध्यक्ष ने क्षेत्र में आयोजित होने वाले चेहल्लुम जुलूस और विषहरी पूजा की तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने दोनों आयोजनों को शांतिपूर्ण तरीके से मनाने में थाना पुलिस को सहयोग करने की अपील की। साथ ही पूजा और जुलूस के लिए थाना में विधिवत लाइसेंस के लिए आवेदन देने का भी निर्देश दिया।
इस अवसर पर अपर थानाध्यक्ष भोला सिंह, पूर्व जिला पार्षद सदस्य अनिल वैद्य, उप प्रमुख संतोष शुक्ला, पंचायत समिति सदस्य नंदकिशोर यादव, उदय पासवान, सरपंच प्रतिनिधि अरुण यादव, मुखिया प्रतिनिधि रामबरण बिंद, मोहम्मद बेचन आदि मौजूद थे।
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